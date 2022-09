Mancini panaszkodik: nógatni kell az olaszokat

– Az Európa-bajnoki győzelem már történelem, ami a büszkeséglistánkat gyarapítja. Nem ragadhatunk le a múltban, nem bánkódhatunk a kudarcokon sem, muszáj lelkesednünk az olyan mérkőzésekért is, mint amilyenek előttünk állnak – Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nálunk nehezen értelmezhető gondolatokat fogalmazott meg a mai mérkőzés előtt.

Az olaszoknak ne lenne inger az Anglia elleni Nemzetek Ligája-találkozó? Bizony, úgy néz ki.

Az olaszok az egy évvel ezelőtti mámoros győzelem után gyorsan fenékig ürítették a bánat poharát is, a 2018-as után az idei, katari világbajnokságról is lemaradtak. Sikerpótlékként pedig nem érik be a Nemzetek Ligájával.