Neuer nem viselheti ellenünk a szivárványos karszalagot

A német labdarúgó-válogatott Twitter-oldalának az elmúlt órákban Manuel Neuer volt a főszereplője. Az első posztból kiderült: a Bayern München kapusa úgy készült, hogy az LMBTQ-propaganda kellékével, szivárványos csapatkapitányi karszalaggal játszik a Magyarország és az Anglia elleni Nemzetek Ligája-meccsen, majd az év végi, katari világbajnokságon is. Utóbbinak biztosan lesz visszhangja az arab országban, ahol a hasonló tüntetéseket törvény tiltja.

One Love ❤️🧡💛💚💙💜

Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und für #Vielfalt zu setzen, wird Manuel Neuer bei den anstehenden beiden Nations League-Spielen und während der WM in Katar eine spezielle Kapitänsbinde tragen. #OneLove



➡️ https://t.co/3NoJor10BC pic.twitter.com/lvtPfMeK2u — DFB-Team (@DFB_Team) September 21, 2022

A következő bejegyzésben Neuer sajtótájékoztatói szereplését harangozták be, hogy aztán a harmadik poszt zárójelbe tegye az első kettőt:

Manuel Neuer és Leon Goretzka ugyanis koronavírus-fertőzés miatt kihagyja a magyarok és az angolok elleni meccset.

Mindkét játékos tünetmentes, de az elkülönítési szabályoknak megfelelően már elhagyták a német válogatott edzőközpontját.

A kapus helyére a Hoffenheim hálóőrét, Oliver Baumannt hívta be Hans-Dieter Flick szövetségi kapitány, és nyilvánvalóan lesz Neuernek csapatkapitányként is helyettese a pályán, aki megörökölheti a Bayern-kapus színes karszalagját is.

Neuer a tavaly nyári Európa-bajnokságon szivárványos karszalagban játszott Magyarország ellen, sportszakmai szempontból viszont Goretzka játszotta akkor a fontosabb szerepet, ő lőtte a 84. percben azt a gólt, ami a németek továbbjutását és a magyarok kiesését jelentette.