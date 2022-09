Mbappé balhézik, sok a sérült, közel a francia szégyen

A játékosoknak felül kell emelkedniük a feszült hangulaton, Ausztria után ráadásul a vasárnapi záró fordulóban a csoport éllovasa, Dánia otthonába látogat Deschamps csapata. A franciák saját sikerük mellett leginkább annak örülnének, ha a dánok legyőznék a horvátokat, mert ezzel már az utolsó forduló előtt biztossá válna a skandinávok négyes döntős szereplése.

Bebiztosíthatja csoportelsőségét Hollandia is, bár az Oranjének ehhez csütörtökön még Belgium botlására is szüksége lenne. Ha ez nem következik be, a két válogatott vasárnap kvázi csoportdöntőt vív Amszterdamban. Az A liga 2. számú csoportjában hasonló lehet a végjáték Portugália és Spanyolország között, ők kedden játszanak egymás ellen.