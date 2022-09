Mbappé elárulta, hogyan viszonyul Neymarhoz és a Realhoz

A sajtótájékoztatón Mbappé természetesen ilyesmiről nem beszélt, de nem kerülte ki a csapattársára vonatkozó kérdéseket: – Mindig kölcsönös tisztelet volt a kapcsolatunk alapja, de olykor közelebb álltunk, máskor elhidegültünk egymástól. Néhányszor azt láthatják, hogy mi vagyunk a legjobb barátok a világon, míg más időszakokban kevesebbet beszélgetünk. Ilyen a mi kapcsolatunk, de nagyon tiszteljük egymást. Én tisztelem őt mint játékost és azt is, hogy mennyire fontos a klubunknak.

Ha két olyan futballista van egy klubnál, aki erős személyiség, akkor néha akadnak hullámvölgyek. Olykor történnek dolgok, de a tisztelet mindig megmarad köztünk a PSG érdekében – hangsúlyozta a 23 éves világbajnok.

Mbappé a napokban a The New York Timesnak is interjút adott, amelyben a nyáron nyélbe nem ütött klubváltásának hátteréről is mesélt. A francia csatárt lelki szemeik előtt sokan már a Real Madrid mezében látták, viszont Mbappé végül meggondolta magát, és a PSG-nél maradt. Az amerikai lap tájékoztatása szerint a játékosnak a franciák három idényre 250 millió dolláros (több mint tízmilliárd forint) gázsit ígértek, vagyis szezononként nagyjából 83 milliót. Emellé 125 millió dolláros aláírási bónuszt is kapott a támadó – ez a valaha volt legmagasabb összeg, amit szerződéssel nem rendelkező futballistának utaltak át.