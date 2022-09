Szegény Gulácsiékat még az ág is húzza a BL-csoportkör előtt

Bár holnap a C jelű négyesben Internazionale–Bayern München találkozót játszanak, a mai „étlap” kétségkívül csábítóbb. Pályára lép a címvédő Real Madrid is, és az F csoportba nem számíthat könnyű meccsre a Celtic Glasgow vendégeként. A skótok szombaton 4-0-ra ütötték ki ősi riválisukat, az ugyancsak BL-főtáblás Rangerst, a szezonban eddig mind a hét tétmeccsüket megnyerték, a gólkülönbségük pedig igazán imponáló, 31-2. Többek között azért, mert az egykor szebb napokat látott Dundee Unitedet idegenben 9-0-ra verték. No persze a Real egészen más szint, a spanyol bajnokságot sem mérhetjük a skóthoz, és a királyi gárda a La Ligában négy meccséből négyet nyert, a topligák egyedüliként százszázalékos együttese. Szombaton Vinícius Júnior és Rodrygo góljaival győzte le otthon a Betist. A Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti mindenesetre leszögezte, hogy ma sokkal nehezebb mérkőzés vár rájuk, mint a szezonban eddig bármikor.

Ugyancsak az F csoportban a három magyar válogatott labdarúgót – Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot – foglalkoztató RB Leipzig a Sahtar Doneck gárdáját fogadja. A lipcseiek szombaton a Bundesligában gyenge teljesítménnyel 4-0-ra alulmaradtak az Eintracht Frankfurt otthonában. Sérülése után Gulácsi visszatért a kapuba, és aligha vigasztalja, hogy egyik gólért sem lehet hibáztatni; a hazaiak második találata előtt éppen Orbánon változtatott irányt a labda. A mérkőzésen ráadásul Dani Olmo, akit már a 11. percben le kellett cserélni, részleges szalagszakadást szenvedett, és emiatt négy-hat hétig nem állhat csapata rendelkezésére. Továbbra is hiányzik az RB Leipzig keretéből Lukas Klostermann, a védő egy hónappal ezelőtt sérült meg a pontvadászat első fordulójában, és a klub tájékoztatása alapján felépülése még további heteket vesz igénybe. A lipcseieket még az ág is húzza a csoportkör megkezdése előtt...