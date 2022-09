A német kapitány szerint Marco Rossi fantasztikus munkát végez

A német szövetségi kapitány elárulta, hogy Neuer helyett a Barcelona kapusa, Marc-André ter Stegen véd majd a magyar válogatott ellen, azt viszont nem volt hajlandó felfedni, ki lesz a csapatkapitány. – Általában úgy szokott lenni, hogy ha Manuel nincs velünk, az a kapitány, akinek a legtöbb meccse van a válogatottban, meglátjuk majd, hogy ki lesz az.

Talán Flick is kellemetlennek érezte, hogy a magyar válogatottról nem kérdezik, ugyanis egy újabb Katarra vonatkozó kérdésre adott válaszában magától kanyarodott rá a pénteki ellenfélre: – Katarban minden csapat számára ugyanazok lesznek a feltételek, már megbeszéltük, hogy fogunk majd ott edzeni, de a felkészülésben nagyon fontos az előttünk álló két meccs a Nemzetek Ligájában,

elsőként Magyarország ellen, amelynek élén Marco Rossi fantasztikus munkát végez. Taktikusak, fegyelmezettek, nagyon kevés helyet hagynak az ellenfélnek. Tudjuk, hogy mi kell egy ilyen stabilan védekező csapat kijátszásához. Ki fogjuk használni ezt a két meccset, szeretnénk megnyerni a csoportot és bejutni a négyes döntőbe.

Hans-Dieter Flick a magyar válogatott NL-meccsek után a nemzeti csapattól visszavonuló csapatkapitányáról, Szalai Ádámról is ejtett néhány gondolatot: – Nagyon jól meg tudja tartani a labdát és gólveszélyes is. Kár, hogy befejezi, de nyilvánvaló, hogy valamikor eljön ez az idő. Nagyszerű profi, akinek nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megvan a véleménye, emiatt mindig nagyra becsültem. A legjobbakat kívánom neki, de remélem, hogy ettől függetlenül a három pont a miénk lesz, és talán Olaszország ellen eredményesen fog búcsúzni.