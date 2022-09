Kimmich 80, Havertz 70, Sané 60 milliót ér, de nem ők a lényeg

Alig több mint egy éve újult meg a német válogatott, amelynek nagy szüksége volt erre, mert Joachim Löw közel másfél évtizedig tartó kapitányi korszaka nagyon megfáradt a végére. A csúcspontot jelentő 2014-es világbajnoki cím után a négy évvel ezelőtti oroszországi vb-n csúfosan leszerepelt, címvédőként csoportutolsóként kiesett az együttes.

Ha akkor nyomban leváltják Löwöt, megkímélték volna magukat a németek további három év szenvedéstől, amibe az előző Nemzetek Ligája-sorozatban a Spanyolország elleni 6-0-s fiaskó, minden idők legsúlyosabb tétmérkőzésen elszenvedett német veresége is belerondított tavaly. Ennek ellenére még a 2021-ben megrendezett Eb-t is Löwvel csinálták végig, noha addigra minden tekintélyét elvesztette a kapitány.

Joachim Löw már nincs, Thomas Müller még van Fotó: MTI/EPA/Frank Augstein

Bizonyos szempontból mégis megérte kitartani még Löw mellett, mert ha 2018-ban leváltják, akkor ma valószínűleg nem a leginkább elfogadott német edző, Hans-Dieter Flick lenne a válogatott szövetségi kapitánya, ő ugyanis akkoriban még egyszerű stábtagként volt elkönyvelve, csak később, 2020-ban robbant be vezetőedzőként, amikor a Bayern Münchennel az összes létező trófeát elhódította.

Flick korábban épp Löw segítője volt a válogatottnál, a 2014-es vb-arany legfontosabb háttéremberének tartották, és sokak szerint az sem véletlen, hogy az ezt követő távozása után kezdett visszaesni a nemzeti csapat teljesítménye.

Tavaly augusztus óta viszont már Flick a főnök, akinek a vezetésével 13 hónap alatt 13 mérkőzésen egyetlen vereséget sem szenvedett el a válogatott – a mérleg kilenc győzelem, négy döntetlen, 42-8-as gólkülönbség, ami meglehetősen impozáns. Ráadásul az Aranycsapatot az 1954-es vb-döntőben legyőző Sepp Herberger és az 1980-ban Eb-győztes együttest irányító Jupp Derwall után ő lett a harmadik német kapitány, aki az első tíz meccsén megőrizte a veretlenségét.

Mindennek fényében nagy fegyvertény, hogy a Marco Rossi vezette válogatott júniusban 1-1-es döntetlent ért el a németek ellen Budapesten. Ezzel előkelő társaságba került a magyar csapat, amelyen kívül mindössze Hollandia és Anglia úszta meg eddig vereség nélkül a Flick-féle válogatottal való találkozást. Az említett negyedik döntetlen az olaszok ellen csúszott be nekik a közös NL-csoportban, de utána a Mönchengladbachban rendezett visszavágón 5-2-es német pofonba szaladt bele Roberto Mancini Eb-győztes alakulata. Alighanem a magyarok ellen is hasonló „visszavágóban” bíznak a németek.

Németország legértékesebb játékosai:

1. Joshua Kimmich (Bayern München) 80 millió euró

2. Florian Wirtz (Leverkusen, nem kerettag) 70 millió

2. Kai Havertz (Chelsea) 70 millió

4. Jamal Musiala (Bayern München) 65 millió

4. Serge Gnabry (Bayern München) 65 millió

4. Leon Goretzka (Bayern München) 65 millió

7. Leroy Sané (Bayern München) 60 millió

8. Antonio Rüdiger (Real Madrid) 40 millió

9. Karim Adeyemi (Dortmund, nem kerettag) 35 millió

9. Timo Werner (RB Leipzig) 35 millió

Noha a Löw-korszak utolsó éveinek kudarcai láttán a német futball válsága is népszerű téma volt, de a legutóbbi három U21-es Európa-bajnokságából kettőn arany-, egyen ezüstérmes volt Németország, ami Európa egyik legerősebb hátországát feltételezi. A 2017-es bajnokcsapatból ma Serge Gnabry és Thilo Kehrer, a 2021-esből pedig Lukas Nmecha, David Raum és Nico Schlotterbeck is ott van a keretben. Rendszerszintű problémák persze a német képzésben is vannak, amire Lothar Matthäus hívta fel a figyelmet a Die Weltben:

– Alig van jól felépített jobb- és baloldali védőnk, emiatt a szövetségnek fel kell tennie a kérdést, hogy mit csinált rosszul az elmúlt években.

A német válogatottnak úgy általában is a védelme az Achilles-sarka, aminek a legjobb fokmérője, hogy a rekordbajnok Bayern München keretében egyetlen német védő sincsen (Joshua Kimmich már a középpályán szerepel). Ennek ellenére a bajor sztárcsapat játékosaira épül a válogatott, közülük heten voltak tagjai a keretnek, de Manuel Neuer és Leon Goretzka koronavírus-fertőzés miatt kiesett. – A kapitány talán egy-két helyen kipróbál új játékosokat, de nyolc-kilenc poszton egyértelmű, hogy kik lesznek a kezdők, javarészt a Bayernből válogatva – vélekedett Matthäus.

A Bayern sztárjai válságból érkeztek a nemzeti csapathoz, hiszen a legutóbbi négy Bundesliga-meccsükből egyet sem nyertek meg, amihez a Julian Nagelsmann vezetőedzővel való feszült viszony is hozzájárulhatott. A válogatottat azonban korábbi kedvenc mesterük, Hans-Dieter Flick irányítja.

Borítókép: Hans-Dieter Flick Budapesten, a német válogatott első magyarok elleni NL-meccsén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)