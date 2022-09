A krízisben lévő Bayern München elnöke megszólalt az edzőügyben

A Nemzetek Ligájában következő válogatottmeccsek bajnoki szünete miatt egy időre befagyott a Bundesliga tabellája is, és furcsa látvány, hogy a Bayern München hét forduló után mindössze az ötödik helyen áll, ötpontos hátrányban az éllovas, Schäfer András-féle Union Berlinhez képest.

A bajorok a legutóbbi négy bajnokijukon nem tudtak nyerni, a negatív sorozat tetőzéseként az Augsburgtól ráadásul 1-0-ra ki is kaptak. Sokan már Julian Nagelsmann vezetőedző fejét követelték, a hírek szerint ráadásul az öltöző is fellázadt ellene.

Ennek egyik Németországban megírt története, hogy az Augsburg ellen Joshua Kimmich megtagadta, hogy a középpályáról visszalépjen jobbhátvédbe játszani, ezért Nagelsmann kénytelen volt máshogyan cserélni, mint szeretett volna.

Az is szemet szúr, hogy a Bayern csak a Bundesligában botladozik, amelyben még nagyon sok van hátra, és képes a jelenleginél nagyobb hátrányt is ledolgozni a végére, tehát itt nincs igazán nagy veszítenivalója, meg lehet buktatni az edzőt.

Ellenben a BL-ben, ahol a halálcsoportban minden pont számít, az Intert és a Barcelonát is legyőzte a csapat. Minimum furcsa kontraszt.

Hogy milyen az, amikor a Bayern játékosai edzőt buktatnak, arról Carlo Ancelotti is tudna mesélni, és talán nem véletlen, hogy a vezetőség most egy emberként áll ki Nagelsmann mellett. Oliver Kahn védte meg elsőként az edzőt, most pedig az elnök is félreérthetetlenül fogalmazott:

– Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Nagelsmann a megfelelő ember, nincs dolgunk más edzővel – jelentette ki Herbert Hainer, akit a Kicker idézett.

Az elnök azt is hozzátette, azt várja a csapattól, hogy a válogatott-szünet után újra olyan hatékonyan támadjon, ahogy arra egyébként képes, mint az idény első négy tétmeccsén, amelyen húsz gólt szerzett. Burkolt fenyegetés, ami nem Nagelsmann-nak, hanem inkább a játékosoknak szól.

Borítókép: Julian Nagelsmann, a Bayern München edzője (Fotó: EPA/Ronald Wittek)