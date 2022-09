Szalai Ádám hőssé vált, csodagól és győzelem Németországban

Miközben a magyar szurkolók Lipcse központjában, a Richard Wagner-téren hangolódtak a mérkőzésre nagyfokú rendőri jelenlét mellett, a németek már egyáltalán nem vették félvállról a mieinket. – Ott voltunk júniusban Budapesten és tavaly az Eb-n Münchenben is a magyarok ellen, mindkétszer jó meccs volt – árulta el érdeklődésünkre egy német drukker. – Most is kemény mérkőzésre számítok.

Ekkor még nem tudhatta, hogy mennyire igaza lesz.