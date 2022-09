Szalai Ádámnak nemcsak köszönet jár, hanem bocsánatkérés is

Abban az időszakban divat volt utálni őt Magyarországon. Pályafutása legnagyobb hullámvölgyét élte meg, tétmérkőzésen csaknem másfél éve nem szerzett gólt sem a klubjaiban, sem a válogatottban. A korabeli – és olykor ma is hallható, olvasható – kritikák szerint lassú, körülményes, a labdával meg csak csetlik-botlik.

A németek ellen Lipcsében olyan szépen belebotlott, hogy azt a korábban a példaképének nevezett, technikás megoldásairól is híres Zlatan Ibrahimovic is elfogadhatná sajátjának.

Bármennyire is volt a szurkolók kereszttüzében, edzői a végletekig kitartottak mellette. A válogatott szövetségi kapitányai közül Dárdai Pál és Bernd Storck is árral szemben úszott, amikor a nép kedvencével, Böde Dániellel vagy az abban az időben a gólokat futószalagon termelő Nikolics Nemanjával szemben rendre Szalait részesítették előnyben. De Hoffenheimben Julian Nagelsmann is kitartott mellette, és Marco Rossi is többször kiállt érte.

Szalai Ádám nem a legkülönlegesebb labdarúgó, de az egyik legkülönlegesebb ember a profi világban.

Olyasvalaki, akire még a Bayern Münchennel mindent megnyert Hans-Dieter Flick is felfigyelt. – Ádámnak megvan a véleménye a pályán és azon kívül is, amiért mindig nagyra becsültem – mondta Lipcsében a német szövetségi kapitány.

Na igen, erről mi is mesélhetnénk, az emlékezetes amszterdami 8-1-es zakó után olyan rendszerkritikát fogalmazott meg, ami hasonlóan őszinte és szókimondó formában a magyar futball aktív szereplőinek a szájából azóta sem hangzott el. Kapott is érte hideget-meleget.

Szalai tud valami olyat, amiért értékelik az edzői, amiért vakon követik a csapattársai. Napra pontosan két évvel a lipcsei győztes gólja előtt történt, hogy a Mainz labdarúgói megtagadták csapatuk edzését, így tüntettek Szalai mellett, akit egy elszámolási vita miatt kiraktak az első keretből a klub vezetői.

Vezérnek mondják, de több is annál.

Az alapítványán keresztül egyre több helyen nyújt segítő kezet. Egyszer élményprogramot szervez pesterzsébeti gyerekeknek, máskor speciális babakocsikat ajándékoz gyermekkórházaknak, vagy leukémiás fiatal labdarúgó kezeléséhez ad pénzt.

A külső szemlélő legtöbbször csak Szalai Ádámot, a futballistát látja, aki sajnos nem lő minden meccsen olyan zseniális gólt, mint Lipcsében, de Szalai Ádám, az ember általában rejtőzködik.

Pedig abból, csak a közvetlen környezete által ismert oldalából fakadnak az elvei, a munkamorálja és hogy soha nem adja fel. Amiért edzői imádják, a csapattársai tűzbe mennek érte.

Főhet a feje Marco Rossinak, amiért Szalai hétfőn az olaszok elleni meccsel befejezi a válogatott pályafutását. Mert csatárként talán lehet majd pótolni, de kapitányként még nehezebb lesz.

Nemzetek Liája, A osztály, 3. csoport, 5. forduló:

Németország–Magyarország 0-1

Olaszország–Anglia 1-0

A csoport állása

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8

3. Németország 6

4. Anglia 2

A záró fordulót hétfőn rendezik, a párosítás:

Magyarország–Olaszország 20.45

Anglia–Németország 20.45.

Borítókép: Szalai Ádám a lipcsei győzelmet ünnepli (Fotó: MTI/Illyés Tibor)