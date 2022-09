Még hat, még öt… – titokzatos üzeneteket kap Gazdag Dániel

Épp a kisfiáért ment az iskolába Gazdag Dániel, amikor beszélni tudtunk. A Petneházán felnőtt középpályás tavaly nyáron szerződött addigi egyetlen profi klubjától, a Honvédtól a Philadelphia Union együttesébe. Kisebbik fia az Egyesült Államokban született, a nagyobb pedig már az iskolapadot koptatja Amerikában.

– Szeptemberben kezdte a sulit, szereti, hála istennek egy év alatt a nyelvet is jól megtanulta. Berendezkedtünk, jól érezzük magunkat – erősítette meg Gazdag Dániel, akinek apaként kézenfekvő lehetne, hogy hosszabb távra letelepedjen Philadelphiában.

A helyzet mégsem ilyen egyszerű, ugyanis ebben az idényben ő az amerikai profi liga (MLS) egyik legjobb játékosa: 19 góljával harmadik a góllövőlistán, a találatokat és a gólpasszokat összesítő kanadai táblázaton szintúgy.

Ezzel a teljesítménnyel Gazdag Dániel komolyabb európai bajnokságokba is eladhatja magát, és bizony foglalkoztatja a gondolat.

– Ha valamelyik topligából lenne ajánlatom, arra nehezen mondanék nemet, de a Bajnokok Ligája vagy Európa-liga csoportkörében rendszeresen szereplő, nem topligás csapatok is érdekesek – ismerte el. – Év közben voltak már megkeresések, és biztos vagyok benne, hogy lesznek is még. Az MLS sok játékost ad el Nyugat-Európába, és főleg az idei számaim alapján nem tartom lehetetlennek, hogy nekem is sikerüljön innen szakmailag előrébb lépni.

Gazdag Dániel lába aranyat ér Amerikában Fotó: Reuters/Mitchell Leff

Gazdag szerződése eredetileg idén decemberben járt volna le a Philadelphiával, de mivel csapata mind a 32 bajnokiján kezdő volt, automatikusan életbe lépett az egyéves hosszabbítási opció, így már 2023 végéig köti a megállapodás Philadelphiához. S mivel a szerződése még egy hasonló plusz évet tartalmaz, ez jó eséllyel 2024-ig nyúlhat. – Ettől függetlenül szerintem a klub sem zárkózna el az eladásomtól, ha jó ajánlatot kapna értem. Persze a sportigazgató már jelezte, hogy ő inkább szeretne megtartani – tette hozzá Gazdag.

Többet ér évi félmillió dollárnál

Mindennek megvan az ára természetesen. A magyar középpályásnak hiába érvényes a jelenlegi szerződése, a teljesítményével rászolgált a magasabb fizetésre az évi 550 ezer dollárnál, hiszen a liga legjobbjainak (több)milliós alapfizetése van, ahhoz pedig kétség sem férhet, hogy Gazdag immáron közéjük tartozik.

– A mozgását nem lehet tanítani, az ösztönös és egyedi – dicsérte magyar játékosát a Philadelphia edzője, Jim Curtin, miután Gazdag néhány hete a klub történetének legjobb gólszerzője lett egy idényen belül az alapszakaszban.

– Önbizalmat ad, hogy az edző ennyire bízik bennem – reagált lapunknak a 15-szörös válogatott. – Korábban is hittem benne, hogy képes vagyok középpályásként odaérni a kapu elé, az utolsó honvédos szezonomban 13 gólt szereztem az NB I-ben. Amerikában nincs kieső, ezért minden csapat jobban felvállalja a támadójátékot, ami sokat segít, idén pedig már beilleszkedtem, kialakult a játékkapcsolat a társakkal. Ez mind közrejátszik abban, hogy most ilyen eredményes tudok lenni.

Mint Bruno Fernandes Manchesterben

És persze a pozíció is. Gazdag a portugál válogatott ásza, Bruno Fernandes Manchester Unitedben betöltött korábbi feladatköréhez hasonlítja a sajátját Philadelphiában: – Az első teljes manchesteri idényében lőtt 18 gólt, sokszor beindult a védők mögé, így került helyzetbe. Most az én szerepem is valami hasonló.

Egyébként a kedvenc játékosom Lionel Messi volt, de most akire a leginkább szeretnék hasonlítani, mint labdarúgó, az Kevin De Bruyne.

Már csak két forduló van hátra az MLS alapszakaszából, Gazdag pedig közel jár ahhoz, hogy felülmúlja a bajnokság történetének eddigi legjobb magyar teljesítményét, amelyet Nikolics Nemanja ért el 2017-ben, a Chicago Fire mezében 24 góllal és négy gólpasszal. – Sajnos már kevés időm maradt, hogy gólokban megelőzzem, de a kanadai táblázaton még utolérhetem. Nem lenne rossz, mert Niko egy ideje minden gólom után üzenetet ír nekem – árult el egy kulisszatitkot. – Csak annyit közöl, hogy még hat, még öt, éppen mennyi hiányzik ahhoz, hogy utolérjem a rekordját. Jóban vagyunk, sok tanáccsal ellátott, amikor Amerikába jöttem.

A válogatottban is egyre fontosabb szerepet tölt be Fotó: Mirkó István

Tudnunk kell, hol a helyünk

Gazdagnak most azonban a válogatottban van feladata, pénteken Németország, jövő hétfőn Olaszország az ellenfél a Nemzetek Ligája A divíziójában, amelyben két körrel a vége előtt Magyarország vezeti a csoportját az említett két együttes és Anglia előtt: – Ha Marco Rossi úgy gondolja, készen állok rá, hogy az eddigieknél is nagyobb szerepet vállaljak, mindent meg fogok tenni a nekem szánt időben a pályán. Biztos vagyok benne, hogy ezek a nagy csapatok meg akarják mutatni ellenünk, hogy mégiscsak ők a jobbak. A papírforma az, hogy előrébb is tartanak, ezért ugyanolyan alázatosan és szerényen kell dolgoznunk, mint eddig, másként esélyünk sem lenne ellenük. Tudnunk kell, hol a helyünk.

Visszadobtuk a labdát Gazdag Dánielnek: hol a helyünk?

Jelenleg ugyanis még meg is nyerhetjük a csoportot és utolsók is lehetünk benne. – Ha az utolsó helyet elkerülve sikerülne bennmaradnunk az A osztályban, az már nagyon szép eredmény lenne, de amíg van esélyünk a csoportgyőzelemre, addig azért kell küzdenünk – érkezett a józan válasz.

Szerényen, alázatosan egy petneházi sráctól.

Borítókép: Gazdag Dániel a magyar válogatottban (Fotó: Mirkó István)