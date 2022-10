A világbajnok Carlsen is jól ismeri a magyar sakkozás ígéretét

– Úgy utaztam ki a versenyre, hogy szeretném megnyerni a tornát. Kár a vereségért az utolsó fordulóban, de a második helyezéssel is elégedett vagyok, mert az első kettő indulási jogot szerzett a 2023-as világkupára, innen nézve a második helyezést is sikerként értékelem. Jól ment a játék, a performance-pontszámom 2650 feletti volt, szereztem is tizennyolc Élőt, így a novemberi rangsorban 2538 lesz az értékszámom – mondta érdeklődésünkre Kozák Ádám, aki a sikerével Rapport Richárd örökébe lépett, hiszen a 26 éves, immár román színekben szereplő nagymester 2012-ben szintén ezüstérmes volt az U20-as világbajnokságon.

A Szardínián megrendezett viadalon az immár a világelitbe tartozó húsz év alatt sakkozók – így például az indiai Gukesh, Praggnanandhaa, Erigaisi, az üzbég rapid világbajnok Abduszattorov vagy éppen a csalással megvádolt Niemann – ugyan nem vettek részt, de így is roppant erős volt a mezőny.

– Húsz-huszonöt olyan feltörekvő nagymester indult, akit idővel a top százba, vagyis a legjobbak közé várnak, egyértelműen egy erős nagymesterversenynek felelt meg a világbajnokság – jellemezte a viadalt a húszéves magyar nagymester.

Kozák Ádám ugyan letette az érettségi, s levelezőn jelenleg is tanul a Testnevelési Egyetemen, de nem is kérdéses, hogy profi sakkozó szeretne lenni, sőt már ma is az.

– Úgy tízéves, ötödikes koromtól az általános iskola felső tagozatában magántanuló voltam, középiskolában is sokat kellett pótolnom a versenyzésből adódó hiányzások miatt, amiben a tanárok sokat segítettek. Most pedig levelezőn végzem a főiskolai tanulmányaimat. Mondjuk úgy, elsősorban családi elvárás volt, hogy szerezzek érettségit, s nem akartam szégyent vallani, több mint négyszáz pontot szereztem a vizsgákon. Ám sakkozóként élek, s így is szeretnék érvényesülni.

Amikor arról beszélgettünk, hogy ehhez mi kell, Kozák Ádám először is a napi hat-nyolc óra tanulást említette. Aztán persze az elmélyült munkához nagy kapacitású és gyors számítógép, laptop szükséges, s meg kell fizetni az edzőket és a versenyeken való részvételt is. Ezek összesített költsége évente durván tízmillió forintra rúg. A magyar tehetség útját több ismert magyar sakkozó egyengette – ő maga Sinkovics Péter, Németh Zoltán, Hazai László, Mihók Olivér, Gonda László és Galyas Miklós, valamint Sergei Grigoriants nagymester nevét kívánta mindenképpen megemlíteni, akikkel két-három évet meghaladóan egyénileg sakkozott –, jelenleg pedig Jevgenyij Romanov az edzője. Az orosz nemzetiségű, norvég színekben szereplő nagymester szakmai tekintélyéről mindent elmond, hogy korábban a világbajnok Magnus Carlsen szekundánsa volt.