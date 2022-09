Saját vagyonából is finanszírozza az elnök a szövetséget

– Igen, de ha nincs a magyar sakkozásnak ilyen mély hagyománya, ha a sakk nem lenne a kultúra szerves része, akkor Rapport Tamásnak eszébe sem jut, hogy a sakk segítségével fejlessze a fia koncentrációs készségét.

– Ez is igaz. Én mégis abban látom a Rapport-ügy problémájának gyökerét, hogy a sakk már csupán eseti jelleggel foglalkoztatja az embereket, és ebben a közegben nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy egy kivételes tehetség úgy érzi, a kibontakozásához már messze nem kap meg minden támogatást, és ezért – és persze sok más ok miatt is – egészen váratlan lépésre, a sokat emlegetett zászlóváltásra szánja rá magát. Továbbá, ezt sem hallgatom el, Ricsi valahol maga is felelős a kialakult helyzetért. Amióta Belgrádba költözött, ennek immár nyolc éve, nem ad interjút magyar médiumoknak. Amikor megválasztottak elnöknek, rögvest levelet írtam neki, kérve, hogy lépjünk kapcsolatba. Fél évbe telt, mire találkoztunk végre. Kértem, hogy vállaljon szereplést, aknázza ki a népszerűségben rejlő erőt, amit idővel forintokra lehet váltani az üzleti világ előtt, de ő hajthatatlan maradt. Miközben a világbajnok Magnus Carlsen tudatosan használja a médiát, s ez több elit játékosról is elmondható, Rapport Ricsi szinte remeteként él.

Sakk, mint országimázs

– Amikor Rapport márciusban, a Grand Prix-sorozatból kivívta a világbajnok-jelölti szereplést, hosszú interjúban fejtegette a szereplését a szponzorfal előtt, tegyük hozzá, kifogástalan angolsággal. Nyilván szerződéses kötelezettségként. Ha mondjuk Budapesten is lenne szuperverseny, mint ahogy Bukarestben és Prágában van, akkor itthon is elő lehetne írni neki, hogy nyilatkozzon. Miért nem képes Magyarország rangos tornát rendezni?

– Ezt sehol a világon nem az adott sakkszövetség finanszírozza, az üzleti élet szereplői látnak benne lehetőséget. Nekünk még nem sikerült megtalálnunk azt, akivel azonosak az ez irányú szándékaink, az érdekeink. Megjegyzem, az olimpián – amúgy kiválóan – szerepelt játékosoknak előírtuk, hogy kötelesek a sajtó rendelkezésére állni. Meg is tették, mindannyian örömmel.

– Ha már szóba került az olimpia. Igaz a szóbeszéd, miszerint az egyik elnökségi tag magánvagyonából finanszírozta a válogatottak olimpiai szereplését, mert a szövetségnek nem volt forrása erre?

– A magyar válogatottak olimpiai szerepléséhez fűződő költségeknek két fő eleme van. Az egyik a játékosok személyi juttatása, a másik a részvétel, beleértve az utazás, a kinn tartózkodás költségét. A magyar sakkválogatottak működtetésére a szövetségnek ebben az évben harmincötmillió forint egyedi támogatás áll a rendelkezésére, amely még nincs a számlánkon. Áthidaló jelleggel, kölcsönként a Magyar Sakkszövetséget két elnökségi tag támogatja. Az egyik én vagyok.