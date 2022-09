Rapport Richárd még magyar, a felesége már román színekben

Feltöltődve Rapport Richárd nem tudott megfelelni a várakozásoknak, biztató kezdés után a nyolcadik helyen zárta a világbajnok-jelöltek tornáját. Utána többek között festéssel igyekezett feltöltődni, miként arról legutóbbi Twitter-bejegyzése is árulkodik. Augusztusban rapid versenyen már játszott, szerepelt a most kezdődő Sinquefield-kupa előzetes rajtlistáján, mégsem játszik a rangos tornán. Recharging.

Some rest from chess resulted in my first “painting”. pic.twitter.com/IjP76fk0zp — Rapport Richard (@rjrapport) July 17, 2022