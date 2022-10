Az Inter edzőjének szó szerint létkérdés a siker a Barcelona ellen

LABDARÚGÁS

Minden fordulónak van rangadója a Bajnokok Ligája C csoportjában. Egy olyan négyesben, amelybe beletartozik a Bayern München, a Barcelona és az Internazionale is, ez nem is lehet másként. Eddig a bajorok hibátlanok, és nagy valószínűséggel azok is maradnak, hiszen a még pont nélküli cseh Viktoria Plzent fogadják, az olasz és a spanyol csapat pedig nyilván élet-halál harcot vív egymással a másik továbbjutó helyért. Ezt a külön párharcot Milánóban kezdik el, és a hazai csapat nincsen jó formában: négy győzelem és négy vereség a mérlege a bajnokságban, a legutóbbi két meccsét is elveszítette az Udinese és az AS Roma ellen.