Gasly: Két méteren múlott, hogy nem haltam meg

– Kétszáz kilométer/órával haladtam, de ennek igazából nincs is jelentősége, mert ha száz kilométer/óránál veszítettem volna el az uralmat az autó felett, és nekihajtok egy tizenkét tonnás munkagépnek, akkor meghaltam volna – fogalmazott a francia versenyző. – Most egyszerűen csak hálás vagyok azért, hogy még itt vagyok, este felhívhatom a családomat és beszélhetek velük. De a többi pilóta érdekében is bízom benne, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor munkagéppel találkoztunk, és ezzel kockázatot vállaltunk.