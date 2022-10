Hamilton szűkszavú volt, amikor Verstappen dicséretére került sor

– Hét nappal ezelőtt Szingapúrban sok kör volt hátra, így döntést hozhattak volna, mégis csak a futam után tették meg, pedig egyszerű ügyről volt szó. Ma viszont csupán néhány másodpercre volt szükségük – mérgelődött Binotto. – Helyes volt-e az öt másodperces büntetés? Szerintünk nem tett szert előnyre. Elől haladt, a kanyar levágása után is elől maradt, az előnye is akkora volt, mint addig. Vitatható döntés született, de ezt is elfogadjuk.