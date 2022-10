Alonso ritkán dicsér úgy, ahogy most tette

Verstappen a következő módokon lehet vb-győztes a hétvégén: ha megnyeri a futamot és megfutja a leggyorsabb kört;

ha a leggyorsabb körért járó bónuszpont megszerzése nélkül megnyeri a futamot, miközben Leclerc legfeljebb a harmadik helyen végez;

második lesz, Leclerc és Pérez a bónuszpont megszerzése nélkül legfeljebb ötödik, illetve negyedik helyen zár;

második lesz és a bónuszpont is az övé, miközben Leclerc-t maximum ötödik, Pérez a negyedik helyen fut be;

harmadikként intik le, Leclerc nem végez jobb helyen a hetediknél, Pérez pedig a hatodiknál;

harmadik lesz és a leggyorsabb kört is megfutja, miközben Leclerc legfeljebb hatodik, Pérez ötödik;

negyedikként intik le, míg Leclerc maximum nyolcadik, Pérez hetedik lesz, és a bónuszpontot egyikük sem kaparintja meg;

a negyedik helyezése mellé a bónuszpontot is begyűjti, Leclerc-nek pedig legfeljebb nyolcadik, Pérez hetedik lesz;

ötödik lesz, Leclerc-nek maximum a kilencedik, Péreznek a nyolcadik hely jut, és bónuszpontot nem szerzik meg;

ötödikként intik le és a bónuszpont is az övé, Leclerc legfeljebb kilencedik, Pérez nyolcadik lesz;

hatodik, miközben Leclerc nem szerez pontot, Pérez búnuszpont nélkül a kilencedik lesz;

hatodik helyezettként a leggyorsabb kört is megfutja, míg Leclerc a legjobb esetben a tizedik, Pérez a kilencedik helyen végez.