Kínos UEFA-bakik, nem számítottak a Ferencváros sikerére

A mostani siker még a ferencvárosiakat is váratlanul érte, Dibusz Dénes is elismerte, hogy előzetesen az Ekl-átjárást biztosító harmadik hellyel is kiegyeztek volna.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a negyvennyolc évről szóló adattal felkészült, két kínos bakit viszont elkövetett a Ferencvárossal kapcsolatban. Az Európa-liga hivatalos Twitter-oldala az első két hely valamelyikének bebiztosításához gratulált a magyar csapatnak, s hiába jelezték a szurkolók, hogy bizony a csoportelsőséghez is lehet, azóta sem javították a bejegyzést.

Ferencváros confirm a top-two spot in Group H 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/kMe1HH9d9O — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 27, 2022

Sztanyiszlav Csercseszov a Monaco elleni mérkőzés hajrájában gúnyos meghajlással vette tudomásul, hogy sárga lapot kapott az albán játékvezetőtől. Az UEFA bejegyzésének talán még örül is, hiszen megfiatalodott: vezetőedző helyett kapusnak nevezik a figyelmeztetés elkönyvelésekor.