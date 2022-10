Liverpoolban november elején nagy lesz a tét

Draskóczy Imre, a magyar női tornászválogatott szövetségi kapitánya szerdán úgy határozott, hogy az október 29. és november 6. között Liverpoolban megrendezésre kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Szilágyi Nikolett összeállítású csapat vesz részt.

Csakúgy mint a férfiak esetében, a hölgyeknél is csak a világbajnokság helyszínén dől el a szerleosztás. A szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia és az Eb-ezüstérmes Székely Zója továbbra is korábbi sérüléseivel küzd. Pozitívum ugyanakkor, hogy a felsőoktatási tanulmányait az Egyesült Államokban folytató Bácskay Csenge várhatóan a héten már csatlakozik a válogatott kerethez. Az előzetes program szerint a mieink október 30-án talajon kezdenek a selejtezőben, ahol a 4. csoportba kerültek, csakúgy, mint a svédek és az ausztrálok. A női válogatott a férfiakkal együtt október 26-án indul a vb-re.

– Mint minden felkészülés során, úgy most is voltak kisebb döccenők, két húzóemberünk, Kovács Zsófia és Székely Zója is sérüléssel bajlódik, ami viszont pozitív, hogy Bácskay Csenge pénteken már részt vesz a szólításon a Tornacsarnokban. Az indulásig több ellenőrző edzésünk is lesz, a következő éppen pénteken, ahol lemodellezzük a világbajnokságot – nyilatkozta Draskóczy Imre.

Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya a hét elején a vb-csapatba Mészáros Krisztofert, Balázs Krisztiánt, Tomcsányi Benedeket, Kiss Balázst, Kardos Botondot és Bátori Szabolcsot tette be. A szakvezető elmondta, hogy október 25-ig Tatán edzőtáboroznak – ahol szólítás keretében többször is modellezik a vb-t –, másnap pedig indulnak a Liverpoolba. Kovács István elmondása szerint, bár az elmúlt időszakban apróbb sérülések nehezítették a válogatott munkáját, felkészültnek érzi a csapatot.

A liverpooli világbajnokságon férfi és női csapatuknak is a legjobb huszonnégybe kell bejutnia, hogy a következő, olimpiai kvalifikációs világbajnokságon is ott lehessen teljes létszámmal, 2023-ban Antwerpenben. Liverpoolban három, Antwerpenben kilenc együttes szerez kvótát a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra.

Borítókép: Kovács Zsófia ugrásban kétszeres Európa-bajnok (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)