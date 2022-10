Öt év után lesz újra magyar profi csapat a nemzetközi vérkeringésben

Bár magyar versenyzőkkel már a nagy háromhetes Grand Tourokon is találkozhatunk, mi több, Valter Attila tavaly a francia Groupama–FDJ WorldTeam színeiben a Giro d’Italián három napon át viselhette az összetettben élen állót megillető rózsaszín trikót, magyar profi csapatról legutóbb 2018-ban beszélhettünk. Ám anyagi okok miatt a Pannon Cycling Team és a Kőbánya Cycling Team kontinentális csapat is kihullott ebből a körből. A nemzetközi mezőnyben a kontinentális kategória az alsó szint, ezután a prokontinentális csapatok következnek, a legjobbak pedig World Team minősítéssel rendelkeznek. 2023-tól pedig Epronex-Hungary Cycling Team is ott lesz a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségnél (UCI) a lépcső alsó fokán a kontinentális besorolásával.

Az istálló Epronex-Special bikes magyar–osztrák regionális csapatként 2016-os év elején alakult. A csapat szponzori háttere évről évre formálódott, a 2020-as szezonra pedi az Epronex-BSS OIL Team maradt az egyetlen magyar elit férfi országúti kerékpáros csapat, mely képes volt a nemzetközi szinten való versenyeztetéshez szükséges feltételeket megteremteni – technika, felkészülés, elegendő nemzetközi versenyen való részvétel. A csapathoz 2020-as szezonra csatlakozott a csapathoz Dina Dániel és Orosz Gergő a Pannon Cycling Team-től, Istlstekker Zsolt pedig a BVSC-től. A Epronex-Gesubikewear Cycling Teamnek a 2021-es szezonban újabb mérföldkövet sikerült elérnie azzal, hogy komoly csapatmunka árán Rózsa Balázs elhozta a legjobb sprinternek járó zöld trikót az ötnapos bolgár körversenyről. Ez azért is volt nagy dolog, mert az azt megelőző évtizedben magyar csapat nem tudott megkülönböztető trikót szerezni többnapos nemzetközi versenyen.

A 2022-es szezonra új névadó szponzor állt az Epronex mellé, mégpedig a Magyar Turisztikai Szövetség, s az istálló már Epronex-Hungary Cycling Team néven szerepelt. A szezon végül minden várakozást felülmúlt, a csapat hetedik évére elért a 2.2 UCI-szintet, felnőtt a kontinentális csapatok szintjére. Nyolc többnapos UCI-versenyen indult, s összesen száz napot volt úton. Karl Ádám, Rózsa Balázs és Istlstekker Zsolt olyan eredményeket ért el, amelyek néhány évvel ezelőtt elérhetetlennek tűntek: öt UCI dobogós helyezés, egy szakaszgyőzelem és zöld sprinttrikó az ötnapos bolgár körversenyen, második alkalommal, Rózsa 2021 után duplázott.

Fotó: Teamepronex.com

Karl Ádám tizennyolc top 10-es helyezést ért el, ebben volt szakaszgyőzelem, egy második és két harmadik hely. S Istlstekker Zsolt is megszerezte élete első UCI dobogós helyezését: a Dookola Mazowsze lengyel többnaposának zárószakaszán második lett.

2023-al pedig új fejezet kezdődik az Epronex-Hungary Cycling Team életében: immár kontinentális csapatként állhat rajthoz külföldi versenyzőkkel kiegészülve az UCI 2.1-es viadalokon, s ott lesz a Tour de Hongrie mezőnyében is.

Fotó: Teamepronex.com

Borítókép: Az Epronex-Hungary Cycling Team jövőre még nívósabb versenyeken állhat rajthoz (Forrás: Teamepronex.com)