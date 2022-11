A kötelező feladat teljesítve, válogatottunk a legjobb négy között

A csoportkör nehezét már az első két fordulóban (ausztrálok elleni győzelem, vereség a spanyoloktól) letudta a női vízilabda-válogatott, Új-Zéland ellen csak az volt a kérdés, hogy hány góllal bizonyul jobbnak a magyar csapat. A válasz pénteken meg is érkezett, 16 góllal, 25-9-re nyertünk, és mivel a B csoport másik összecsapásán Spanyolország Ausztráliát is legyőzte, Magyarország a második helyről jutott tovább az elődöntőbe.

Bíró Attila gárdája 3-0-val nyitott a mérkőzésen, a nagyszünetben pedig már hat góllal vezetett. A második félidőre kicsit elfáradtak az új-zélandiak, illetve a mieink védekezése is feljavult, így az utolsó két negyedben, amikor a 19 éves Neszmély Boglárka váltotta Magyari Aldát a kapuban, csak egy-egy alkalommal talált be az ellenfél. A magyar csapat vezére ezúttal Gurisatti Gréta volt a maga hat góljával, de Faragó Kamilla, Máté Zsuzsanna és a mindössze tizenhat éves Hajdú Kata is szerzett négyet-négyet. Keszthelyi-Nagy Rita csak néhány percet töltött a medencében, így rápihent a Tenerifén zajló torna legfontosabb szakaszára.

– A cél a kötelező győzelem volt, amit szép gólokkal teljesítettünk – magyarázta Bíró Attila. – Egy-két kiugró egyéni teljesítményt láttam, néhány fiatal játékosunk ezúttal is bizonyított. A védekezés miatt olykor fel kellett emelni a hangom, a könnyen szerzett gólok okán az első félidőben hajlamosak voltunk hátul belealudni egy-egy szituációba – ezt jól használta ki az ellenfél, amely játéktudásban lefelé lóg ki a mezőnyből, ugyanakkor van olyan szintű csapat, hogy ezeket a hibákat kihasználja. A második félidőre rendeztük a sorokat a védekezésben is, így elégedett vagyok. Természetesen a találkozó egyúttal már a szombati elődöntő jegyében is telt, miként a péntek délután is úgy telik, hiszen edzünk egyet. Nagyon várjuk az amerikaiak elleni meccset – meglepetés lenne, ha nem velük játszanánk.

A szövetségi kapitány nem lőtt mellé, valóban az Egyesült Államokkal méri össze a tudását szombaton a magyar válogatott. A Világligában címvédő, emellett olimpiai és világbajnok kemény dió, a 2012-es londoni ötkarikás játékok óta csak elvétve tudták legyőzni. A mieinknek tavaly a tokiói olimpia csoportkörében összejött ez a bravúr, és idén júliusban a világbajnoki döntőben is sikerült megszorongatni őket, még ha az arany végül az övéké is lett. A Világliga Szuperdöntőjében, az élcsapatokkal tűzdelt A csoportban eddig minden meccsüket megnyerték (bár az olaszokat pénteken csak egy góllal múlták felül), az elődöntőben is ők lesznek az esélyesek. De tavaly meg tudtuk lepni őket, remélhetőleg ezúttal is sikerül.