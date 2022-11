Nem sikerült visszavágni az Európa-bajnoki vereségért

Az Ausztrália elleni siker után bizakodtunk, hogy Keszthelyi-Nagy Ritával kiegészülve női vízilabda-válogatottunk visszavág Spanyolországnak az Európa-bajnokság negyeddöntőjében elszenvedett vereségért. Sajnos nem sikerült.

Az első negyed szorosan alakult, noha Keszthelyi-Nagy büntetőt hibázott, a játékrész vége előtt aztán javított, az ő góljával sikerült feljönni 3-2-re. A második nyolcperces szakaszt a spanyolok két klasszisuk, Anna Espar és Beatriz Ortiz vezérletével megnyerték 6-2-re, tehát elhúztak 9-4-re, lényegében eldöntötték a mérkőzést. A folytatásban már nem nyomasztotta a tét a mieinket, szép gólokat dobtak. A 21 éves Faragó Kamillát emelhetjük ki, aki három gólt is szerzett. Sikerült is faragni valamelyest a hátrányból. A négygólos különbség, a 15-11-es vereség úgy alakult ki, hogy három tizedmásodperccel a vége előtt félpályán túlról kapott gólt Magyari Alda.

A vereség dacára az elődöntőbe jutás nem került veszélybe. Amennyiben Spanyolország a papírformának megfelelően pénteken nem kap ki Ausztráliától, a mieink pedig legyőzik Új-Zélandot, akkor ott vannak a legjobb négy között.

– Azt éreztem az első pár perc kivételével, a kihagyott ötösünkig, hogy ez egy szoros meccs lesz. A második negyedtől viszont épp az ellenkezőjét éreztem, nagyon könnyedén lőtték át a zónánkat a spanyolok, a hátrányaikat is jól fejezték be, nehéz ezt kompenzálni. Csak szépíteni tudtuk az eredményt a végén. Pozitívum, hogy a fiatalok jól szálltak be, Hajdú Kata, Baksa Vanda, Faragó Kamilla egész ügyesen mozogtak, ugyanakkor az idősebb, tapasztaltabb játékosok most nem tudták hozni azt, amit várunk tőlük, a kapusmunkától a blokkokig, a támadójátékig ez most nem állt össze. De hosszú még ez a hét, van előttünk három meccs, mindegyiket szeretnénk megnyerni, ezért fogunk dolgozni – értékelte a mérkőzést Bíró Attila szövetségi kapitány.

Világliga-szuperdöntő, B csoport, 2. forduló:

Spanyolország–Magyarország 15-11 (3-2, 6-2, 4-3, 2-4)

Magyar gólszerzők: Faragó 3, Máté, Hajdú 2-2, Parkes, Keszthelyi-Nagy, Pőcze, Garda 1-1.

A másik mérkőzésen: Ausztrália–Új-Zéland 14-5.

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Magyarország 3, 3. Ausztrália 3, 4. Új-Zéland 0.

Borítókép: Faragó Kamilla volt a mieink legjobbja három góllal