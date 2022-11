Zácsik Szandrát hiányolja, Vámos Petrától többet vár a kapitány

– Mi a helyzet Vámos Petrával? Mintha veszített volna a lendületéből, és a vállalkozókedve is csökkent a tavalyi vb-n látott teljesítményéhez képest.

– Vámos nagyon jól teljesít az edzéseken, de egyre inkább előtérbe helyezi a társak kiszolgálását. Ez örömteli fejlemény, de közben nem szabad elfelejtenie az egyéni akcióit, mert azokkal is tud segíteni nekünk. Ugyan nem közvetlenül ide tartozik, de érdemes erről is beszélni: Zácsik Szandra sérülése érzékenyen érint minket. Korábban előfordult, hogy amikor tanácstalanok voltunk támadásban, neki passzoltak a többiek, mert ő általában megoldotta ezeket a helyzeteket.

Vámos Petrától több egyéni akció kell Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Mi kell ahhoz, hogy a tizenegy gólos vereséget kitöröljék a játékosok a rövid távú memóriájukból, és csak az Eb-re összpontosítsanak?

– Ha abból indulok ki, hogy a spanyolok elleni hazai Eb-selejtezőn elszenvedett kétgólos vereség után éreztem a lányokon, hiszen ki is mondták, hogy nyerni mennek Spanyolországba, és ezt teljesítették is, hárommal győztek, akkor van miben reménykednünk. Ismerem a kerettagokat, tudom, hogy érzékenyen érintette őket a németek elleni sokk, és azt is tudom, hogy lehet néhány játékos, aki mentális fejlesztésre szorul az Eb-rajt előtt. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy a játékosoknak van önbecsülésük, tudják, mi a céljuk, és ezért mindent meg fognak tenni Szlovéniában.

– Svájc ellen kezdünk, utána sorsdöntő lehet a Horvátország elleni meccs. Így készülnek?

– Igen. Az orosz válogatott kizárása miatt Eb-résztvevő Svájc ellen kötelező a győzelem. Résen kell lennünk, mert a kapitányuk, a dán Martin Albertsen keze munkája révén a skandináv stílus jegyei fedezhetők fel a játékukban, de nincs mese, azt a meccset meg kell nyernünk. A horvátok a legutóbbi Eb-n meglepetésre a harmadik helyen végeztek, és minket is legyőztek. Ők nagyon titkolóznak, zárt kapus edzőmeccset játszottak Szlovénia ellen, és kérdés, mit mutatnak meg magukból a Norvégia elleni találkozón. Mindenesetre azt tudjuk róluk, hogy a kapitányuk, Nenad Sostaric, a Lokomotiva Zagreb edzője, és ebből már le lehet vonni bizonyos következtetéseket, bár a kulcsjátékosaik európai bajnokságban, többek között az NB I-ben kézilabdáznak. A 2020-as Eb-n ellenünk parádézó Tea Pijevic az Alba Fehérvárban véd, annak örülök, hogy legutóbb a Mosonmagyaróvár elleni bajnoki meccsen, október 21-én Albek Anna hét lövésből hat gólt dobott neki. A horvátok egyik legnagyobb ásza, az előző Eb gólkirálya, Camila Micijevic nem lesz ott az idei tornán.

– Az Eb legnagyobb esélyese, Norvégia ellen nem mi leszünk a favoritok, ahogy a várhatóan középdöntős Svédország és a Dánia ellen sem. Viszont a szlovén, szerb kettősből az egyik csapatot le kellene győzni ahhoz, hogy megfeleljen a csapat a hivatalos elvárásoknak, és bejusson a legjobb nyolc közé. Ez elég kemény menetnek tűnik a németek elleni vereség után…

– Nem szeretek ennyire előre tekinteni. Lépésről lépésre kell megterveznünk a mérkőzéseinket. Ha a horvátok ellen sikerül nyernünk, és a középdöntőben is összejönne egy győzelem a házigazda vagy a szerb válogatott ellen, akkor jó eséllyel a legjobb nyolc között végzünk. De hangsúlyozom, abban bízom, hogy minden egyes játékosunkban megvan a kellő önbecsülés és alázat ahhoz, hogy a rosszul sikerült főpróba után a szebbik arcát mutassa meg az Eb-n.