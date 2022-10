A kapitány látja a hibákat, és ezt el is mondta a játékosainak

A meccs legjobbja, a kilenc gólig jutó Klujber Katrin is a szünet utáni játékot dicsérte. – A második félidőben sokkal okosabban támadtunk, a védekezésünk is jobban összeállt. Az első félidő nem volt az igazi, a kreativitás is hiányzott. Még össze kell szoknunk, de tudom, hogy az Eb-re sokkal jobban össze fogunk állni. Már a meccs előtt tudtuk, hogy több váratlan felállás is lesz. Ennek is betudható az első félidei játék – mondta a Ferencváros jobbátlövője.

A Janurik Kingát a szünetben váltó Szemerey Zsófi szerényen értékelt, pedig 9 védéssel járult hozzá a magyar fordításhoz. – Igyekeztünk hozni a formánkat a kapuban. Fáradtak vagyunk, mert keményen dolgoztunk a héten. Őszintén szólva meglepett, hogy a második félidőben Pintea nem kapott lehetőséget a románoknál. A szünet után nem lehetett fogást találni rajtunk – mondta a Mosonmagyaróvár kapusa.

A Szöllősi-Zácsik Szandra és Háfra Noémi sérülése miatt első számú balátlövőnek számító Kácsor Gréta szerint a nevezett két játékost nem lehet pótolni, de a DVSC-t erősítő junior-világbajnok játékos mindent elkövet azért, hogy lehessen rá számítani. Ami pedig a románok elleni meccset illeti, a fiatal átlövő markáns véleménnyel rukkolt elő. – Az első félidőben görcsösen játszottunk, sok szerencsétlen hibát követtünk el. A folytatásra úgy jöttünk ki, mint akik vért ittak, mindenképpen győzni szerettünk volna – mondta a debreceni kézilabdázó.

A magyar válogatott hétfőn 17 órától Németország ellen játssza a pénteken kezdődő Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzését.

Borítókép: Golovin tisztában van a csapata hibáival (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)