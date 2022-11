Elődöntőt ér a magyar válogatott győzelme a nyitányon

Ismét bebizonyosodott, hogy Keszthelyi-Nagy Rita mennyire fontos, már-már nélkülözhetetlen játékosa a magyar női vízilabda-válogatottnak. A spliti Európa-bajnokságon nélküle nehezen boldogultak a mieink, s végül csak ötödikek lettek. A nyáron a spanyol Mataróhoz igazolt játékos a Világliga Szuperdöntőjére visszatért a csapatba – a hazai rendezésű világbajnokságon ezüstérmet szerzett együttesből a vállműtét után lábadozó Rybanska Natasa továbbra is hiányzik –, s rögtön az első meccsen kulcsfontosságú szerepet vállalt a győzelemből. Az Ausztrália ellen megnyert találkozón három góllal ő volt a mieink legjobbja.

A szinte végig szoros mérkőzést a mieink az utolsó negyedben nyerték meg. 5-5-ről kezdődött az utolsó nyolc perc, amelyet a Bíró Attila csapata jobban bírt erőnléttel és idegekkel, 4-2-re hozta ezt a periódust, s így 9-7-re győzött. Örömteli, hogy a válogatottban győztes meccsen mutatkozott be a csupán 16 éves Hajdú Kata.

A siker lényegében azt jelenti, hogy a magyar válogatott máris ott van az elődöntőben, erre rímelve kezdte a nyulatkozatát Bíró Attila is.

– Olyannyira felgyorsult a világ, hogy voltaképpen rögvest egy negyeddöntővel indítottuk a tornát – mondta a szövetségi kapitány.

Nos, a csoportból Új-Zéland nagyon kilóg lefelé, s ha a negyedik csapat, az Európa-bajnok Spanyolország is legyőzi Ausztráliát, akkor legrosszabb esetben is megvan a második hely.

– A körülményekre, a szokatlan reggeli időpontra nyilván nem hivatkozhatunk semmilyen tekintetben. Hullámzó volt a teljesítményünk, akadtak jó és kevésbé jó pillanataink, időszakaink. Ami viszont a győzelem mellett a legfontosabb, hogy betartották a lányok a legfontosabb utasítást, ami így szólt: azt szeretném látni a meccsen, hogy minden szegmensében, védekezésben, támadásban is lássam, jobban akarjuk a győzelmet. És ez így volt. Örülök annak is, hogy volt tartásunk, és a negyedik negyedben ellenfelünk fölé nőttünk. Örömteli, hogy a fiatal Hajdú Kata ennyire jól szállt be a meccsbe, és hasznos játszott, miként Pőcze Pannával is elégedett vagyok. Délután edzünk, készülünk a spanyolok elleni mérkőzésre, amelyen természetesen ismét győzelemre törünk – tette hozzá Bíró Attila.

A magyar válogatott tehát csütörtökön Spanyolország ellen folytatja. Van miért visszavágni, a mieink az Eb-n a spanyolokkal szemben maradtak alul a negyeddöntőben.

Világliga, Szuperdöntő B csoport, 1. forduló:

Magyarország–Ausztrália 9-7 (2-1, 2-2, 1-2, 4-2)

Magyar gólszerzők: Keszthelyi-Nagy 3, Parkes, Máté 2-2, Vályi, Gurisatti 1-1

Borítókép: Keszthelyi-Nagy Rita három gólt szerzett (Fotó: MVLSZ)