Alonso Verstappen csapattársa lenne, de nem a Red Bullnál

Fernando Alonso (Alpine) nagy tisztelője Max Verstappennek (Red Bull), ezt szinte hétről hétre bizonyítja egy-egy nyilatkozattal. Amikor a holland utolérte őt a futamgyőzelmek és a világbajnoki címek számában, a spanyol azonnal gratulált neki, közös fotót készített az ünnepelttel, majd további sikereket kívánt Verstappennek. Bár abban maga sem hisz, hogy a Red Bull 25 éves pilótája elérhet olyan magasságokba, mint Michael Schumacher vagy Lewis Hamilton (Mercedes), akik hét-hét vb-győzelmükkel a Formula–1 legsikeresebb versenyzői.

– Nehéz dolga lesz, ha utol akarja érni Lewist és Michaelt – vélekedett Alonso. – Max elég tehetséges, hogy a szintjükre lépjen, de emellett versenyképes autóra is szüksége van hosszú éveken keresztül, amit senki nem tud neki garantálni. Most még könnyű neki, mivel a jelek szerint a Red Bull a következő években dominálni fog, de ezt természetesen nem lehet kijelenteni. Meglátjuk, hogy Max elég szerencsés lesz-e.

Alonso legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy Verstappen két vb-titulusát értékesebbnek nevezte Hamilton hét sikerénél. Most pedig azzal rukkolt elő a veterán pilóta, hogy szívesen versenyezne fiatalabb kollégája mellett. Az Alpine kétszeres világbajnoka úgy hallotta, Verstappen is érdeklődik az állóképességi viadalok iránt, így felvetette, hogy a jövőben Le Mans-ban csapattársakként indulhatnának.

– Tudok róla, hogy Max egy napon szeretne részt venni egy állóképességi versenyen, és leginkább a Le Mans-i 24 órás futam iránt érdeklődik – árulta el a De Telegraaf kérdésére Alonso. – Mindenképpen nyitott lennék rá, hogy együtt induljunk. Meg kellene próbálnunk, ha egy versenyképes csapatnál ülést kapnánk.

A spanyol pilóta jó tanácsokkal mindenképpen szolgálhatna Verstappennek, hiszen neki nagy tapasztalata más kategóriákban is. 2018-ban és 2019-ben a Le Mans-i 24 órás versenyen nyert, 2019-ben a daytonai 24 órás versenyen is diadalmaskodott, emellett a Dakar-ralin és az Indy500-on is kipróbálta magát.