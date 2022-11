Magyar vert magyart az Euroligában, veretlen maradt a címvédő

Akkor a bajnokságban is címvédő soproniak simán nyerte 74-51-re, és az edzői stáb tagjai azóta azt hangoztatták, hogy ez az eredmény nem altathatja el a játékosaikat, a diósgyőriek pedig abban reménykedhet, hogy a nagy különbség bizonyításra sarkallja az ő kosarasaikat. A hazai csapat szombaton 12-0-val kezdett és alapozta meg a gond nélküli sikert, ez azonban most nem ismétlődött meg. A DVTK összeszedetten védekezett, a házigazda nemigen jutott tiszta helyzetekhez, de így volt ez a másik oldalon is. Eleinte kevés pont esett, sok dobás kimaradt, az első negyed végére azonban Brittney Sykes elkapta a ritmust, szerzett tíz pontot, és a Sopron így zárta a játékrészt 20-16-os vezetéssel.

Forrás: Fiba.com

A második negyed Fegyverneky Zsófia triplájával kezdődött, erre három és fél perc múlva Darcee Garbin egy hárompontossal felelt, de a kettő között egyik csapat sem talált a gyűrűbe. A Sopron már könnyebben jutott dobóhelyzetekbe, ám pocsékul céloztak a játékosai, így hiába védekeztek többnyire jól, nem tudtak elhúzni a szívósan küzdő ellenféltől, akkor voltak eredményesek, amikor Ezi Magbegor vagy Jelena Brooks bekerült a palánk alá. Az egy félidő alatt 2/10-es triplamutató például kimondottan gyenge, igaz, a DVTK sem volt jobb, így a nagyszünetben 38-33-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző.

A folytatásban szép fokozatosan növelte az előnyét a Sopron Basket, elsősorban Ezi Magbegor és Alice Kunek révén, de a védekezése is rendben volt. A Diósgyőr továbbra sem adta fel, ám a palánkok alatt több kisebb csatát is elveszített, nem volt könnyű dolga, és az utolsó negyedre 62-47-tel fordultak a csapatok. Bernáth Réka és Aho Nina csaknem félpályás triplájával visszajöttek tíz pont alá a vendégek, és így nem lett lefutott a mérkőzés. Amúgy remek hangulatban zajlott a meccs, mert Miskolcról is eljöttek néhány tucatnyian, és a két tábor szüntelenül biztatta az övéiket. A DVTK-ban viszont nem volt több, igaz, a házigazdában sem, így ezzel a tíz pont körüli távolsággal szenvedték végig a játékrészt – egyikük sem játszott jól –, a Sopron Basket 75-65-re győzött, ezzel három meccsből hármat megnyert az Euroligában.

Borítókép: Jelena Brooks és Darcee Garbin váltakozó sikerrel harcol egymással (Forrás: Fiba.com)