Győzelemtől fosztották meg a Diósgyőrt az Euroligában

Kedden bombameglepetést hozott a női Euroliga új szezonjának a nyitánya. A Szekszárd is közel állt ahhoz kedden, hogy meghökkentse a sportág híveit, de a gyenge dobószázalékának köszönhetően a remek helytállás ellenére 82-71-re kikapott az USK Praha otthonában, így a bravúr nem az övé lett. Erre a teljesen esélytelennek tartott lengyel Polkowicze jelentkezett be, amely hazai pályán roppant fölényesen, 73-46-ra győzte le az egész sorozat legnagyobb favoritját, a legutóbbi ezüstérmes török Fenerbahcét.

Nagyon közel volt a bravúrhoz csütörtökön este a Diósgyőr is, amely most mutatkozott be a kontinens elitjében, a csapat először jutott el az Euroliga csoportkörébe. Az első feladata kemény volt, mert a tapasztalt és roppant erős olasz Beretta Familia Schio vendégeként kellett debütálnia, és eleinte úgy tűnt, nincs reménye a sikerre. Újonchoz illően roppant megilletődötten kezdett, a hazai csapat már 25-8-ra is vezetett. Ekkor azonban beindult a DVTK, és a 17. percben 31-30-ra már nála volt az előny. Darcee Garbin, Bernáth Réka, Aho Nina triplái célba találtak, Milica Jovanovics és Arella Guirantes is egyre jobban belelendült, és a félidőben 41-38-at mutatott az eredményjelző a házigazda javára.