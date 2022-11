Nem csak Alonso örült a távozásnak, őt is alaposan kiosztották

A közelmúltban befejődött idény második felére egyre inkább elmérgesedett a viszony Fernando Alonso és a munkaadója, az Alpine istálló között. A nyilvánosság előtt azután kezdték kölcsönösen ekézni egymást, hogy kiderült, a kétszeres világbajnok 2023-tól csapatot vált, az Aston Martin ülését foglalja el. Az Alpine-nál a bejelentésig abban hittek, hogy Alonso szerződést hosszabbít velük, elmondásuk szerint már csak az utolsó simítások voltak hátra az aláírás előtt, a spanyol pilóta viszont nem tartotta a szavát, ehelyett más ajánlatot fogadott el.

Röviddel ezután a 41 éves versenyző is hangot adott a frusztráltságának. Az autó folyamatos meghibásodására panaszkodott, ami inkább nála volt jellemző, mint csapattársánál. Alonso Esteban Oconról is megmondta a magáét, akivel a szezon során Szaúd-Arábiában és Magyarországon majdnem koccantak, Brazíliában már az ütközést sem kerülték el, így értékes pontoktól fosztották meg a csapatukat. Az esetért Alonsót találták felelősnek, ő kapott büntetést is, amivel ő nem értett egyet. A csapattársával sem akarta megtárgyalni a történteket, inkább a közelgő távozása miatt örömködött.

– Nincs szükség rá (hogy beszéljenek – a szerk.). Még egy verseny van hátra, aztán végre vége lesz. Közel kerültem a falhoz Dzsiddában és Budapesten is, most láttuk, hogy mi történt. Néha túlságosan is nagy a versengés csapaton belül – nyilatkozta akkor Alonso.

Ocon is visszavágott

Ocon sokáig nagy tisztelettel beszélt Alonsóról. Ez akkor változott meg, amikor kiderült, hogy a kétszeres vb-győztes az Astonnál folytatja.

– Csalódott voltam amiatt, amiket Alonso mondott a nyilvánosság előtt, holott a csapaton belül ezeket nem osztotta meg. Még mindig tisztelem őt, de jó, hogy az Aston Martinhoz igazolt, és külön utakon folytatjuk – lélegzett fel Ocon.

A 26 éves pilóta az idény lezárultával többször is odaszúrt a csapattársának. Először arról beszélt, boldogsággal tölti el, hogy Alonso előtt végzett a pontversenyben (a francia 92, a spanyol 81 egységet gyűjtött). Ezt korábban nem sok pilóta érte el „házon belül”: 2004-ben Jarno Trulli állt jobban Alonsónál, mielőtt négy futammal az évad vége előtt távozni kényszerült a Renault-tól, 2007-ben Lewis Hamilton és Alonso ugyanannyi ponttal zárt, 2015-ben pedig Jenson Button bizonyult nála jobbnak a McLarennél.