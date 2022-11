Hivatalos: távozik a Ferrari bukott csapatvezetője, Mattia Binotto

Pontosabban fogalmazva, Mattia Binotto lemondott, legalábbis a Ferrari közleménye szerint ő döntött a távozásáról, de ismerve az előzményeket, az idei vb-kudarc után eleve rezgett a léc, hogy folytathatja-e a munkát. Valószínűleg elegánsabb volt lemondania, mint megvárni, hogy kirúgják.

– Úgy gondolom, hogy ezt a lépést ebben a pillanatban helyes megtennem, bármennyire is nehéz volt meghoznom a döntést – nyilatkozta Binotto. – Elhagyom a csapatot, amelyet imádok, és amelynél 28 évig dolgoztam. Mindent megtettem annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük. Egységes és fejlődő csapatot hagyok hátra. Erős csapatot, amely el fogja érni céljait, ebben biztos vagyok, és ehhez minden jót kívánok. Szeretném megköszönni mindenkinek, akivel kapcsolatba kerültem itt töltött időm alatt, amely tele volt nehézségekkel, de nagy büszkeséggel töltött el.

Binotto hivatalosan december 31-i határidővel mondott le a posztjáról, a Ferrari pedig elfogadta a döntését. Az 53 éves csapatvezető 1995 óta állt a Ferrari alkalmazásában, így a motorért felelős részleg tagjaként részese volt a Michael Schumacherrel sorozatban megnyert öt világbajnoki címnek a 2000-es évek elején, majd 2007-ben Kimi Räikkönen elsőségének is, ami mai napig a legutóbbi sikere a Ferrarinak az F1-ben. Binotto 2013-ban lett a motorrészleg vezetője, 2019-ben pedig Maurizio Arrivabenétől örökölte meg a csapatvezetői pozíciót – érdekesség, hogy elődje is épp most távozott a Juventus labdarúgó-csapatának vezérigazgatói posztjáról a teljes igazgatótanáccsal egyetemben.

Binotto csaknem négy éves időszaka a Ferrari csapatfőnökeként nem a sikerekről szólt.

Ebben az időszakban egyedül idén volt egyáltalán esélyük visszajutni a csúcsra, miután a monacói Charles Leclerc második lett a bajnokságban a második vb-címét megszerző Max Verstappen (Red Bull) mögött. Leclerc 46 pontos előnyben volt az első három versenyhétvége után, később viszont stratégiai és versenyzői, valamint műszaki hibák miatt hátrányba került, és a végén már nem is tudta megszorongatni Verstappent a címvédésben.

A Ferrari a tervek szerint jövőre jelenti be, hogy ki lesz Binotto utódja, és a posztra a BBC szerint Frederic Vasseur a legesélyesebb, aki 2017 óta a Ferrarival szorosan együttműködő és a 2019-es idény elejétől Alfa Romeo néven induló Sauber istállót vezeti.

