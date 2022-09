Íme az okok, ezek miatt nem lehet Leclerc világbajnok

– Mattia Binotto mindig azt szajkózza, hogy nincs okuk a változtatásra, minden rendben megy náluk. De mikor jön el az a nap, amikor ez tényleg igaz lesz? Még az F2-es és F3-as istállók is megfelelőbb stratégiákat dolgoznak ki és a kerékcseréik is jobbak, mint a Ferrarié!

Nico Rosberg a Holland Nagydíj után kemény kritikát fogalmazott meg a Ferrarival szemben. Nem 2016 világbajnoka az egyetlen, akinek nem tetszik az olaszok ténykedése, rajongók, expilóták, szakértők tömkelege, sőt még a csapat két versenyzője is panaszkodott rájuk egy-egy félresikerült futamot követően.

Pedig tündérmesébe illően kezdődött az idény a Ferrarinak. Bahreinben kettős győzelem, miközben a tavalyi két nagyágyú falakba ütközött. Műszaki hiba miatt a Red Bull mindkét autója kiesett, a Mercedes pedig egyszerűen nem tudta tartani a lépést a maranellóiakkal. Szaúd-Arábiában ugyan visszavágott Max Verstappen (Red Bull), de a Ferrari mindkét versenyzője dobogóra állt, majd Ausztráliában újra Charles Leclerc (Ferrari) győzött, és ekkor már tekintélyes előnnyel, 46 ponttal rendelkezett holland riválisa előtt.

A legendás olasz istálló legvérmesebb szurkolói talán már bajnoki álmokat is szövögettek. Nem véletlenül, hiszen Kimi Räikkönen 2007-es vb-címe óta kevés sikernek örülhettek, néhány évben még futamgyőzelmeknek is csak elvétve.

A lejtmenet

Az álomszerű kezdet azonban lassan rémálomba fordult, a negyedik futamtól kezdve elindult lefelé a lejtőn a vörös istálló, és természetesen magával húzta Leclerc-t is. Carlos Sainz egyébként sem érzett rá az autóra, és egymás után két versenyt is a kavicságyban fejezett be (Ausztráliában nem önhibából, hanem kilökték). A világbajnoki aspiráns Leclerc Imolában egy megpördüléssel és a fal lekoccolásával egy harmadik helyet dobott el, és ugyan Miamiban még második lett, de azt követően pocsék sorozata kezdődött, és öt nagydíjon keresztül még csak dobogóra sem állhatott. A hatodik, spanyolországi versenyen az idény során először műszaki probléma miatt esett ki, ráadásul biztosnak tűnő futamgyőzelemtől fosztotta meg őt a rakoncátlankodó autója. Verstappen pedig élni tudott a helyzettel, átvette a vezetést a pontversenyben, és azóta sem engedte ki a kezéből az első helyet.

Az esős Monacói Nagydíjon a negyedik helyre taktikázta a Ferrari a pole pozícióból indult Leclerc-t. Ekkor már a 24 éves versenyzőnél is kezdett betelni a pohár, a rádióban üvöltözött, majd a futam után is kifakadt:

– Főleg a jelenlegi helyzetben nem lenne szabad hibáznunk. Különösen erősek vagyunk, az autónk gyors, élnünk kell az adódó lehetőségekkel. Így nem dobhatunk el magunktól ennyi pontot. Az elsőről ráadásul nem a második, hanem a negyedik helyre estünk vissza az először elkövetett hibák miatt. Nagyon szeretem a csapatomat, és tudom, hogy ezek a dolgok megerősítenek minket, de most még nagyon fáj az egész. Néha mindenki elkövet hibákat, ma sajnos túl sok volt belőlük.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a hibákért magára vállalta a felelősséget, és megígérte, hogy fejlődni fognak e téren. Ez azóta sem következett be…

Mattia Binotto gyakran kerül a kritikák kereszttüzébe. Fotó: AFP/Miguel Medina

Azerbajdzsánból mindkét Ferrari-pilóta csalódottan távozott, az élről indult Leclerc motor-, Sainz fékhiba miatt nullázott. Leclerc motorcseréjét követően Kanadában csak a 19. helyről rajtolt, végül ötödik lett, Sainz a második, majd a Brit Nagydíjon megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét – Leclerc kárára. Ugyanis a monacói autózott az élen, amikor a safety cart a pályára küldték. Az élmezőny többsége ekkor új abroncsokat kapott, Leclerc-t viszont nem hívta ki a Ferrari, és az újraindítást követően sorra előzték meg őt a vetélytársai, és a negyedik hellyel kellett beérnie. Binotto csapatfőnök ragaszkodott hozzá, hogy a stratégák a helyes döntést hozták meg.

Leclerc pechszériája július elején a Red Bull hazai pályáján fejeződött be, ahol eddigi utolsó sikerét aratta. Habár itt is technikai probléma hátráltatta, ez alkalommal a gázpedállal akadtak nehézségei.