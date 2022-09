Mindent beborított a narancssárga köd, Verstappen otthon is behúzta

Max Verstappen egy hete a Belga Nagydíjat a 14. helyről rajtolva is meg tudta nyerni, így a pontversenyben utcahosszal vezető vb-címvédő most hazai közönség előtt egyértelmű győzelmi kényszerben volt az élről indulva. A holland pilóta szombaton idei ötödik, pályafutása 17. pole pozícióját könyvelhette el. A zandvoorti pálya népünnepélyben narancssárgába borult – a hét végén összesen 305 ezren látogattak ki, ami rekord a Holland Nagydíj történetében –, és bíztunk benne, hogy a futamon nem fordul elő az, ami az időmérőn kétszer is megesett: a szurkolók füstgyertyákat dobtak a pályára. Az első esetnél piros zászlóval meg is kellett szakítani a kvalifikációt, a második gyertya legurult az aszfaltcsíkról. Szerencsére egyik versenyző sem hajtott bele a narancssárga ködbe, ami komoly balesethez is vezethetett volna. A történtek után Verstappen is kérte a szurkolókat, hogy ne csináljanak ilyen ostobaságot.

Az időmérő amúgy hozta a papírformát, a rajtrács első három sorát a három topcsapat pilótái foglalták el, Verstappen mögött Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) és George Russell (Mercedes) következett. A negyedik sorba Lando Norris (McLaren) és Mick Schumacher (Haas) került. A német pilótától ez bravúr volt, és a 72 körös Holland Nagydíjon a rajt után rögtön hátrébb is került két hellyel. Verstappen gond nélkül megtartotta a pozícióját, de az első körökben Leclerc-t nem tudta lerázni, miközben Hamilton próbálta Sainzot támadni. A Ferrari a 15. körben kihívta a spanyolt kerékcserére, de a bal hátsó nem volt kéznél (!), Sainz a malőr miatt tíz másodpercet veszített. A vele együtt új abroncsokért a bokszba mögé érkező Pérez úgy előzte meg, hogy áthajtott a ferrarisok egyik kerékkulcsán. Leclerc, majd Verstappen kerékcseréje rendben volt, a holland Hamilton és Russell mögé jött vissza. A Mercedes nem hívta ki pilótáit, sejthettük, hogy egy bokszkiállással próbálják letudni a futamot, közepes keverékről keményre váltva.

A lágy után közepeset kapott Verstappen megelőzte Russellt, Hamiltonnal pedig nem kellett csatáznia, mert a hétszeres világbajnok a 30. körben megkapta a kemény abroncsokat. A 37. körben elment Pérez mellett, s így Verstappen és Leclerc mögött a harmadik helyen haladt. De a monacóinak egyszer még mindenképpen ki kellett mennie kerékcserére, és a 46. körben így Hamilton vette át a második helyet, őt pedig Russell követte. Két körrel később egy virtuális biztonsági fázisos időszakban Verstappen megkapta a kemény abroncsokat, s ha már így hozta az élet, a két Mercedesre új közepes keménységű gumikat tettek fel. Húsz körrel a vége előtt Verstappen tizenkét másodperccel vezetett Hamilton előtt.

Ám az 55. körben új helyzet állt elő, Valtteri Bottas alatt megállt az Alfa Romeo, bejött a biztonsági autó, és Verstappen kénytelen volt megint kereket cserélni; lágyra váltott, hiszen az előnye elolvadt, a mercedesesek pedig gumielőnyben voltak. Russell is lágy gumikat kapott, s így Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc volt a sorrend az újraindításnál. Verstappen pedig egyből megelőzte a használt közepes abroncsokon maradt Hamiltont. Aki mellett aztán Russell és Leclerc is elhúzott, ők végeztek a második és a harmadik helyen; Max Verstappen pedig magabiztosan húzta be a Holland Nagydíjat. S a tribünökön a szurkolók rögtön begyújtották a narancssárga füstgyertyákat. A verseny leintése után már lehet így ünnepelni.

Max Verstappen az idei vb-n sorozatban negyedszer diadalmaskodott, a szezonban ez a tizedik, pályafutása során pedig a 30. futamgyőzelme.

Holland Nagydíj, Zandvoort (72 kör, 306,587 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:36:42.773 óra

2. George Russell (brit, Mercedes) 4.071 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 10.929 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 13.016 mp h.

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 18.168 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 18.754 mp h.

7. Lando Norris (brit, McLaren) 19.306 mp h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 20.916 mp h.

9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 21.117 mp h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 22.459 mp h.

A vb-pontversenyek állása a 15. futam után (még hét van hátra):

versenyzők: 1. Verstappen 310 pont, 2. Leclerc 201, 3. Pérez 201, 4. Russell 188, 5. Sainz 175, 6. Hamilton 158, 7. Norris 82, 8. Ocon 66, 9. Alonso 59

10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46

csapatok: 1. Red Bull 511 pont, 2. Ferrari 376, 3. Mercedes 346, 4. Alpine 125, 5. McLaren 101, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 29, 9. Aston Martin 25, 10. Williams 4

Borítókép: Hollandia ünnepel (Forrás: Twitter/Formula 1)