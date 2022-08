Verstappen túlszárnyalta önmagát, s triplán örülhet

A biztonsági autós szakaszt követő rajt után nem változott a sorrend, a lágy gumikon autózó Verstappen viszont sorra vadászta le az ellenfeleket, a 8. körben már a harmadik volt. Sainz nem tudott nagy előnyt kiépíteni az élen, mindkét Red Bull egyre közelebb férkőzött hozzá. A Ferrari a csatározás helyett inkább a bokszba hívta Sainzt a 12. körben, Verstappen pedig átvette a vezetést, miután simán elhúzott a csapattársa mellett.

A maga kerékcseréjét követően mindkét Red Bull jócskán Sainz mögé jött vissza, de a bikák hatalmas tempóval eredtek Sainz nyomába, és fél táv előtt mindketten megelőzték a Ferrari spanyolját. Miközben Verstappen az első helyre ugrott, Leclerc küszködött. A futam egy pontján volt egy apró koccanása Pérezzel, majd Russell is megelőzte.

A további kerékcserék problémamentesen lezajlottak, Verstappen pedig senkitől sem zavartatva húzta be idei kilencedik futamgyőzelmét. A címvédő ezzel a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítményét is felülmúlta: hazánkban a 10., Spában pedig a 14. helyről rajtolva diadalmaskodott. A Red Bull tökéletes hétvégéjét Pérez egy második hellyel tette teljessé, Sainzt ugyan megizzasztotta Russell, a spanyol végzett harmadikként, a britnek a negyedik hely jutott. Az utolsó körökben Alonso és Leclerc csatázott az ötödik pozícióért. A párharcukból a monacói került ki győztesen, viszont a futam leintését követően időbüntetést kapott a bokszutcában való gyorshajtásért, így végül csak a hatodik lett. Esteban Ocon (Alpine), Vettel, Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Albon gyarapította még a pontjai számát.

A dobogósok mellett vasárnap a spái versenypálya kedvelői is pezsgőt bonthattak. A baljós előjelek ellenére is lesz jövőre Belga Nagydíj, miután az érdekelt felek megegyeztek egymással, és egy évvel meghosszabbították a pálya idén lejáró szerződését. Verstappen így nemcsak a győzelmének és a pontelőnye növelésének, hanem valójában triplán örülhet, hiszen jövőre is lesz rá lehetősége, hogy kedvenc pályáján száguldozzon.

A következő futam a jövő hétvégén Hollandiában lesz.