Az új csapatfőnöke elárulta, meddig maradhat Alonso

Az Aston Martin vezetője úgy véli, Alonso is hisz a csapat céljainak elérésében, egyébként nem tette volna le mellettük a voksát. – Látja a csapatban rejlő potenciált. Átalakítjuk az infrastruktúránkat, rendkívül jó szakembereket alkalmazunk. Mi nemcsak azért vagyunk itt, hogy az Alpine-nal versenyezzünk, hanem mindenki mással is, és mi akarunk a legjobbak lenni. Azzal, hogy Fernando elszánta magát erre a váltásra, megmutatta, hogy ő is bízik bennünk.

Krack ezután Vettelnek is köszönetet mondott, amiért időben döntött a jövőjéről, így az istállónak is lehetősége volt megtalálni a megfelelő helyettesét. Ha a német vb-győztes tovább vacillál, az Aston Martin talán Alonso szerződtetéséről is lemaradt volna. Így viszont rendkívül gyorsan nyélbe üthették az üzletet. Vettel a Magyar Nagydíj előtti szerdán közölte a csapattal a távozási szándékát, a britek pedig már a rá következő hétfőn bejelentették Alonso érkezését. – Sebastian tisztában volt a helyzetünkkel, beszéltünk vele erről korábban, nyíltan kommunikáltunk egymással. Tudta, hogy nehéz szituációba kerülhetünk, ezért döntött a megfelelő pillanatban. E tekintetben tehát sokat segített nekünk. Nem akart problémákat okozni.

Ugyanakkor az Aston Martinnak nem Alonso volt az első számú választása. Ők azt szerették volna, ha Vettel a csapatnál marad. – Sebastianra koncentráltunk, és csak akkor indultunk el gyorsan egy másik irányba, amikor szólt nekünk, hogy befejezi. Az ember mindig figyelemmel követi a piacot, tartja a kapcsolatot bizonyos személyekkel, és látja azt, hogy milyen helyzet áll fenn a csapatoknál – magyarázta Krack. – Fernando pedig mindig azt mondta, hogy ha mindkét fél akar valamit, akkor arról tíz perc alatt megegyezhetnek. Szóval gyorsan ment az egész, néhány tíz perces megbeszélés éppen elég volt. Fernando egy okos srác. Figyelte a többi csapatot, és pontosan tudta, hogy mi történik a háttérben, hiszen az évek alatt nagy kapcsolati hálót épített ki. Szerintem érezte, hogy a mi terveinkben nagy szerepet játszhat, ez pedig csábító hatással volt rá – fűzte hozzá a csapatfőnök.