A hétvége után búcsút inthetünk az F1 legszeretettebb pályájának?

Franciaország már kiesett A 2023-as versenynaptárt még nem véglegesítették, az viszont már csütörtökön kiderült, hogy Franciaországba semmiképpen sem látogat el jövőre a mezőny. Stefano Domenicali vezérigazgató bejelentette, hogy a Paul Ricard versenypálya nem szerepel majd a helyszínek között. Új, éjszakai futamként Las Vegasban is tartanak versenyt 2023-ban, a koronavírus-járvány megjelenése miatt legutóbb 2019-ben megrendezett Kínai Nagydíj visszatérésére is van esély, valamint a Formula–1 vezetői azt szeretnék, ha a dél-afrikai Kyalamiban is felbőgnének a motorok. Egyelőre kérdéses, hogy ez jövőre megvalósul-e.