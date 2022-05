Verstappen nyert, Leclerc-t utolérte a technika ördöge

Ismét Charles Leclerc (Ferrari) szerezte meg az első rajthelyet, a hatodik versenyhétvégén már negyedszer kaparintotta meg a pole pozíciót ebben az idényben. Melléje fő riválisa, Max Verstappen (Red Bull) került, mögöttük Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) és Lewis Hamilton (Mercedes) sorakozott fel.

Verstappen rajtja remekül sikerült, de Leclerc kivédekezte a támadásokat. Sainz a harmadik helyről indulva több pozíciót is vesztett, Russell és Pérez is megelőzte, sőt Hamilton is támadta, ő viszont nem tudott elmenni a spanyol mellett. A nyolcadik helyről rajtolt Kevin Magnussen (Haas) a négyes kanyarban eltalálta Hamiltont. Előbbi megjárta a sóderágyat, majd megjárta a bokszot, és az utolsó helyen folytatta a versenyt. Utóbbi defekt miatt szintén a bokszutcába hajtott, ő a 19., azaz utolsó előtti helyre esett vissza.

Az élmezőnyben körökön keresztül nyugalom honolt, Leclerc, Verstappen, Russell, Pérez, Sainz, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) volt a sorrend. Egészen a 7. körig, amikor Sainz a négyes kanyarban elfékezte magát, és a sóderben kötött ki. A hazai versenye sem indult jól a spanyolnak, pedig Sainz a hétvége előtt futamgyőzelemben reménykedett...