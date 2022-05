Vízválasztó futam előtt a Mercedes, amely Wolff szerint még bajnok lehet

Közel egy hónappal az imolai futam után újra visszatér Európába a Formula–1 mezőnye, a hétvégén Barcelona látja vendégül a száguldás szerelmeseit. A helyszín szöges ellentéte a legutóbbi rendezőnek, Miaminak, amely két hete debütált az F1-ben: a Circuit de Catalunya az állandóságot képviseli, immár 31 éve ad otthont a Spanyol Nagydíjnak, és legalább 2026-ig a versenynaptár része lesz.

Éppen az állandóság miatt Barcelona remek helyszínül szolgál a fejlesztések kipróbálására, a csapatok úgy ismerik a pálya minden szegletét, mint a tenyerüket, a pilótáknak sincs szüksége a vonalvezetés megismerésére. Továbbá az idény előtti egyik kollektív tesztet is itt tartották, így a lehetőség adott, hogy a katalán fővárosban felmérjék, mennyit fejlődtek az autók az év eleje óta. A hagyományok híven most is szinte minden csapat fejlesztési csomaggal érkezik Barcelonába, mindössze a Haas jelent kivételt.