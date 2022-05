Üzentek Hamiltonnak és Vettelnek: Ha nem tetszik, le is lehet lépni

Az ékszerek és az alsóneműk egy ideje központi témának számítanak a Formula–1-ben. Nem véletlenül, hiszen ha a mezőny két legsikeresebb pilótáját ezek a kérdések tartják lázban, akkor mások figyelmét sem kerülhetik el.

Történt ugyanis, hogy az F1 egyik új versenyigazgatója, Niels Wittich leporolt egy régi, elfeledett szabályt, miszerint a versenyzőknek tilos ékszert viselniük vezetés közben. A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak (Mercedes) ez az előírás szúrja a szemét, ugyanis több ékszert is visel, és néhányat elmondása szerint nem is tud eltávolítani. Sőt, nem is akarja, hiszen úgy véli, ha két futamra engedményt kapott a szabály betartása alól, akkor a többi versenyen is kivételezni fognak vele.