A csapata szomjúságra ítélte a pilótáját a hőségben

Izzasztó hőséggel kellett szembenézniük a pilótáknak az első Miami Nagydíjon. A levegő hőmérséklete 30 Celcius-fok fölé kúszott Floridában, az aszfalté pedig még ennél is magasabb volt. A futamgyőztes Max Verstappent (Red Bull) láthatóan nagyon megviselte a meleg, de Charles Leclerc (Ferrari) is arról beszélt, hogy fizikailag rendkívül nehéz verseny van mögöttük. Az egykori F1-es pilóta, Martin Brundle szerint a futamon történt kései balesetek egy része is annak a számlájára írható, hogy a hatalmas hőség rengeteg energiát kivett a versenyzőkből.

A folyadékpótlás rendkívül fontos volt Miamiban, Daniel Ricciardo vízkészletének egy részét azonban feláldozta a McLaren a sebesség oltárán. Mint tudjuk, a Formula–1-ben minden egyes grammnak hatalmas jelentősége van, a McLaren pedig úgy döntött, nem töltik tele a vizes palackját, hogy így faragjanak az autó súlyából.

– Nehéz dolog ez, mert mindenki azon dolgozik, hogy könnyebbé tegye az autó. Ezért luxusnak számított volna, ha három liter folyadékkal fel tudjuk tölteni a palackot. Szóval csak kevés innivalóm volt, bár abból amúgy sincs elég soha. Így az ember kiszárad. Főleg, ha ilyen hőségben versenyez. Ezek nagyon kemény futamok. Nemcsak nekünk, pilótáknak, hiszen mindenki keményen dolgozik, a mérnökök is, és nekik is meg kell birkózniuk ezzel a meleggel.



Az ivás nem is olyan könnyű feladat

Olykor előfordul, hogy valamilyen probléma lép fel az autóban, emiatt a pilóták egyáltalán nem tudnak inni egy-egy futam alatt. Tavaly Verstappen beszélt arról, ha rendelkezésükre is áll a folyadék, az ivás nem könnyű folyamat versenyzés közben.

– Először is, a víz felmelegszik. Bár egyébként már tíz-tizenöt kör alatt kiürül a vizes palack. Mi döntjük el, hogy mikor akarunk inni a csövön keresztül. De néha, amikor rálépünk a gázra, előfordul, hogy a víz beömlik a szánkba, úgy nehéz inni. Megpróbálunk a rádión keresztül beszélni, aztán kigyorsítunk a kanyarból, és hirtelenjében elkezd folyni a víz – magyarázta a címvédő.