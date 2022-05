Hamilton a csapatára, Verstappen a hőségre panaszkodott

Az élről indult Leclerc már a futam elején elveszítette vezető pozícióját, ezután esélye sem volt rá, hogy újra Verstappen közelébe férkőzzön. Azonban a Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Lando Norris (McLaren) ütközése miatti biztonsági autós szakasz után lehetősége nyílt rá, hogy megküzdjön a Red Bull pilótájával, de megelőzni nem tudta őt.

– Fizikailag nehéz verseny volt. Küszködtünk a közepes gumikon a futam első etapjában, így Max meg tudott előzni minket. Ez nagyon megnehezítette a versenyünket. A kemény abroncsokon már gyorsabbak voltunk, a futam utolsó szakaszában arra gondoltam, hogy sikerülhet elmennem Max mellett, de a tempóelőny ma náluk volt – vélekedett Leclerc. – Továbbra is keményen kell dolgoznunk. A fejlesztéseknek fontos szerepük lesz, remélhetőleg a következő futamtól előreléphetünk. Izgalmas volt az idénykezdet, olyan, amilyet szerettünk volna.

Carlos Sainznak (Ferrari) továbbra is várnia kell F1-es pályafutása első futamgyőzelmére, Miamiban a harmadik helyen futott be. Egyébként sem volt könnyű hétvégéje a spanyolnak, pénteken a falhoz csapta a Ferrarit, ennek következtében még a futam közben is fájt Sainz nyaka. A nagydíj hajrájában pedig Sergio Pérezzel (Red Bull) vívott nagy csatát a harmadik helyért, végül sikerült maga mögött tartania a mexikóit.

– A pénteki baleset után fájt a nyakam. Ezt kezelni kellett, a versenyre valamelyest javult a helyzet, de a futamon is éreztem – vallotta be Sainz. – Nehéz feladat volt a futam végén magam mögött tartani Checót (Pérez – a szerk.), szerencsére sikerült, összességében ez így jó eredménynek tekinthető.