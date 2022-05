„Sebastian Vettel pályafutása lényegében befejeződött"

– Nem tudom még, hogy mi lesz – válaszolta a közelmúltban a német vb-győztes, amikor a terveiről kérdezték. – Nincs ebben semmi titkolnivaló. Minden azon múlik majd, mit hoz az idény hátralévő része.

Most csak a jelenre koncentrálok, vagyis arra a hegyre, ami előttünk tornyosul. Megpróbáljuk megmászni, de ez nem fog egy nap, esetleg egy hónap alatt sikerülni. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom megmászni a hegyet, és ez meghatározza majd a következő három-négy évemet is, ezért nagyon fontosnak érzem, hogy most csak ezzel foglalkozzak. Egyszer pedig eljön mindannyiunk számára az a nap, amikor ez a fejezet lezárul, és egy másik veszi kezdetét – bármiről is szóljon majd.

A nyolcvanas években a Formula–1-ben versenyzett Marc Surer úgy véli, az eredmények fényében a német pilótát nem tudja majd meggyőzni a maradásról az Aston Martin.

– A dolgok jelen állása szerint nem úgy tűnik, hogy az Aston Martin világbajnok lehet. Szóval mit kellene tennie Vettelnek? Maradnia? Szerintem kitölti a szerződését, aztán búcsút mond az egésznek – vélekedett a hetvenéves Surer.

Az Arrows egykori versenyzője szerint topcsapat már nem igazolná le a 34 éves Vettelt. – A Ferraritól elment, az Aston Martinnál lehetőséget kapott, de nem mennek jól a dolgai. Általában legyőzi Strollt (Vettel csapattársa – a szerk.), miközben Sergio Péreznek ez mindig nehezen ment. Szóval ezt a szintet még tartja Vettel.

De ez az egész szerintem már inkább a motiváltságról szó. Ha egy négyszeres világbajnok tudja, hogy csak a tizedik helyért harcolhat, vajon elég motivált lehet ahhoz, hogy mindent beleadjon? Nem vagyok benne biztos – magyarázta Surer.

A svájci ugyanakkor meg is dicsérte Vettelt, aki koronavírus-fertőzése után belevetette magát a munkába.

– Azon dolgozik, hogy a csapat előrelépjen, és láthattuk már néhány jelét a fejlődésnek. Szóval ő elvégzi a munkáját. Bedobhatta volna a törölközőt, és a csapatán kívül senki sem hibáztatta volna érte.