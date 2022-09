„Megbüntettek, amiért próbáltam megóvni valaki életét”

Nehéz hétvégén van túl Carlos Sainz, akit a Formula–1-es Holland Nagydíjon még az ág is húzott, pedig meglátása szerint ő semmi rosszat nem tett.

Ezúttal sem a Ferrari tervei szerint alakult a versenyhétvége. A maranellóiak Hollandiában nemcsak lassabbak voltak a rivális Red Bullnál és Mercedesnél, hanem újabb bakikat is vétettek a szerelők. Ezeknek most Carlos Sainz volt a kárvallottja, akinek három kerékcseréjéből kettő is félresikerült. Az elsőnél nemes egyszerűséggel hiányzott a bal hátsó, amikor a spanyol pilóta behajtott a bokszba – ez természetesen hatalmas időveszteséggel járt. A harmadik cseréje után pedig Sainz öt másodperces időbüntetést kapott, ennek köszönhetően az ötödikről a nyolcadik helyre esett vissza a végelszámolásban. A szankció oka a veszélyes kiengedés volt, mivel Sainz a kerékcseréjét követően majdnem összekoccant Fernando Alonsóval (Alpine) a bokszutcában.

Mattia Binotto szerint a döntéshozók szőrösszívűek voltak, mivel pilótája a körülmények, a szűk bokszutca áldozata lett.

– Az öt másodperces büntetés sokba került Carlosnak. Úgy érzem, hogy az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség – a szerk.) túlságosan keményen bánt velünk. Amikor befejeztük a cserét, nem engedtük ki azonnal Carlost, mert éppen egy McLaren haladt el a garázsunk mellett, és nem akartunk veszélyeztetni senki. Megvártuk, amíg elegendő helyünk lesz a kiengedésre, és én úgy látom, hogy az érkező Alpine előtt ez a hely meg is volt, ezért kiengedtük őt. Ezek után Carlosnak le kellett lassítania, sőt, majdnem meg is állt, mert a McLaren szerelői az autó körül dolgoztak. Ő pedig nem akart senkit veszélybe sodorni, ezért lépett a fékre. De a kiengedés nem volt veszélyes, Carlos is csak a biztonság érdekében lassított, szóval mindent egybevéve túl szigorú ez a döntés – indokolt a Ferrari csapatfőnöke.