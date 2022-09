Hamilton elnézést kért, Wolff nem bánja a Mercedes döntését

Ha csak a számokat látjuk, úgy tűnhet, Verstappennek könnyű dolga volt, mivel a pole pozícióból indulva győzött. Most viszont nem volt annyira egyértelmű, hogy ő állhat végül a dobogó tetejére, mint az előző két alkalommal, Magyarországon és Belgiumban, ahol a tizedik, illetve a tizennegyedik helyről rajtolt. A hazai futama egy pontján a holland világbajnok azon aggódott, hogy a Mercedes kaparintja meg a győzelmet.

– Úgy tűnt, hogy Hamilton lesz előnyösebb helyzetben, és egyébként is nagyon jó volt a Mercedes. A biztonsági autós szakasz alatt úgy gondoltam, esélyem sem lesz a győzelemre, ha nem cserélünk kereket – vallotta be Verstappen, akit meglepett a Mercedes tempója. – Én a kemény abroncsokat nem is akartam használni, és nagyon meglepett, hogy ők rendkívül gyorsak voltak ezen a keveréken. Eredetileg arra számítottam, hogy a Mercedes lassabb lesz, a Ferrari pedig gyorsabb.