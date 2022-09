Ekkor lehet világbajnok Verstappen, aki nehezebb időkre készül

A bikák versenyzője a következő két nagydíjon, tehát Hollandiában és Olaszországban még nem szerezheti meg a koronát, a harmadik Szingapúrban már viszont igen. Ehhez az is kellene, hogy a következő három futamon egyik riválisa se szerezzen pontot, ő pedig már 138 ponttal vezessen. A negyedik Japánban pedig már akkor is elhódítja a vb-címet, ha Pérez minden alkalommal második helyen végez, miközben Verstappen nyer és a leggyorsabb kört is megfutja.