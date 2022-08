Verstappen akaratán kívül sorozatosan borsot tört Leclerc orra alá

Mattia Binotto igyekezett megelőzni, hogy bárki is pilótáját hibáztassa az esetért, és a versenyt követően elárulta, valójában ismét Verstappen fóliája volt a ludas. – Nem a megszokott érzékelőrendszert használtuk a sebességmérésre, mivel az meghibásodott, amikor Max sisakfóliája miatt túlmelegedett a jobb első. A tartalékrendszer pedig nem volt elég pontos, mint kiderült. Ez egy balszerencsés helyzet volt, de emiatt nem leszünk kevésbé bátrak. Ha a körülmények lehetővé teszik, a jövőben is megpróbáljuk megfutni a leggyorsabb kört – ígérte a csapatfőnök, aki szerint helyes döntést hoztak Leclerc bokszba hívásával: – Elég előnye volt Fernandóhoz képest, és tudtuk, hogy a csere után közel leszünk hozzá, és vissza is előzzük majd őt, mivel a frissebb abroncsok és a DRS is minket segítettek volna.

A Ferrarit több kritika is érte az elbaltázott taktikai döntések miatt az elmúlt időszakban, de Binotto a csapata védelmére kelt. – Természetesen mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk, és vannak olyan esetek, amikből tanulnunk kell. Végigtekintve az idény eddigi részén, többnyire hibaként ítéltek meg olyan döntéseket is, amelyek valójában nem voltak azok. Szerintem most is helyesen döntöttünk, amikor kihívtuk őt a bokszba. A Formula–1-ben bátornak kell lenni – szögezte le a csapatfőnök.

Leclerc a futam után a Red Bull tempófölénye miatt értetlenkedett. – A büntetésért én vagyok a felelős, a csapat nem hibáztatható semmiért. A Red Bull-lal viszont egész hétvégén nem tudtuk felvenni a versenyt. Rengeteget javultak, aggasztó, hogy nem tudjuk, minek köszönhető ez. Az egyenesekben továbbra is elképesztően gyorsak, de most már a kanyarokban is lehagynak minket – panaszkodott a monacói versenyző, aki 98 pontos hátránya miatt már nemigen bízik a bajnoki cím megszerzésében: – Rendkívül nehéz a helyzetünk, már csak a mai tempójuk miatt is. Van még hátra néhány futam, és bár nehéz dolgunk lesz, minden tőlünk telhetőt megteszünk az idény végéig.

Verstappen együttérez

A Belga Nagydíjat követően Verstappent is szembesítették a média képviselői azzal, hogy az ő sisakrostély-fóliája miatt sikerült balul Leclerc versenye. A címvédő sajnálja, hogy a kollégája ilyen peches volt. – Nem tudtam, hogy mi történt, de remélem, hogy nem az én fóliám volt. Sokan tépték le a fóliákat, és hatalmas balszerencse, ha ez okoz bajt. A pilóták, főleg, ha a mezőnyben autóznak, mindig aggódnak amiatt, hogy ilyesmi történhet velük. Ez a legrosszabb rémálmunk, de sajnos néha megvalósul – érzett együtt Leclerc-rel a holland, aki a maga futamáról így nyilatkozott: – Nehéz volt túlélni az első kört, próbáltam elkerülni a csetepatékat. A biztonsági autós szakasz után már rendben volt minden, sikerült megelőznöm néhány pilótát, miközben a gumijaimat is megóvtam, ez segítette a felzárkózásomat. Miután átvettem a vezetést, már csak az irányításom alatt kellett tartani a versenyt. Korábban nem tudtam volna elképzelni egy ilyen versenyhétvégét. Több is lehetne belőle.