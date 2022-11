Wolff: Nem számít, hogy Russell megverte Hamiltont

Úgy fejeződött be Lewis Hamilton (Mercedes) 2022-es idénye, ahogy elkezdődött: csalódást keltően. A hétszeres világbajnok a szezon első harmadában folyamatosan az autója vezethetetlenségére panaszkodott, és nemhogy a dobogóért harcolt volna, olykor még a pontszerzés is alig-alig jött össze neki, miközben csapattársa, George Russell rendre előtte végzett. Bár az év második felében fellendülés volt tapasztalható Hamiltonnál, és több második, harmadik helyet is begyűjtött, 2022-t műszaki hiba miatt kieséssel zárta vasárnap Abu-Dzabiban.

Ezzel végeredményben a három topcsapat pilótái közül az utolsó helyen végzett a tabellán, és a hatodik pozíció tizenhat éves Formula–1-es pályafutásának is a mélypontja. Arról nem is beszélve, hogy idén még a futamgyőzelmei számát sem gyarapította, a brit korábban ilyen szezont még nem élt meg. Így csak utolérni tudta Michael Schumachert, aki 1992 és 2006 között minden évben nyert legalább egyszer, de túlszárnyalnia nem sikerült a legendás német versenyzőt, másfél évtizedes győzelmi szériájukkal ketten csúcstartók.

A statisztikákat figyelembe véve Hamilton azon nyilatkozata, hogy nem ez volt fényes karrierjének eddigi legrosszabb éve, talán meglepetést jelent. A 37 éves pilóta azzal érvelt, hogy a Mercedes 2022-ben nem volt versenyképes, szemben a 2011-es McLarennel, amiből ő nem tudta kihozni a maximumot, és csak ötödik lett a pontversenyben, Jenson Button viszont igen, aki ezüstérmes lett.

– Ez a szezon ott van a három legrosszabb évem között, de mentálisan sokkal erősebb voltam, sokkal jobban tudtam dolgozni a csapattal, így rengeteg apróságnak örülhettem – magyarázta a királykategória rekordbajnoka, majd elárulta: idén volt, hogy az ötödik helyre is győzelemként tekintett.

Hamiltonnak ezelőtt a Sebastian Vettel sikereivel fémjelzett időszak jelentette a mélypontot: a 2010-es évek elején kétszer az ötödik és háromszor a negyedik helyen zárt a tabellán. Eddig az sem túl gyakran fordult vele elő, hogy a csapattársa képes volt legyűrni őt. A már említett Button mellett 2016-ban Nico Rosberg volt nála jobb, amivel ráadásul a vb-címet is elhappolta az orra elől. Idén pedig Russell sem kegyelmezett neki, 35 ponttal (275-240) kalapálta el a honfitársát.

A fiatalabbik britet az F1-be való megérkezésekor szupertehetségként jellemezték, és 2020-ban igazolta ezt a titulust a Mercedesnél is, amikor a koronavírusos Hamilton beugrójaként tapasztalt csapattársát, Valtteri Bottast is simán lenyomta, de végül az istálló szerencsétlenkedése miatt lemaradt az első futamgyőzelméről. Azt viszont aligha várta bárki is Russelltől, hogy első nekifutásra máris lepipálja Hamiltont is, és a hétszeres vb-győztessel ellentétben ő egyszer felállt a dobogó tetejére 2022-ben.

Toto Wolff csapatfőnök pedig idei szokásainak megfelelően nem Russellt méltatta, hanem inkább a gyengélkedő Hamiltont dicsérte. – Úgy látom, hogy Lewis nagyon jó volt idén. Sokszor ő tartotta bennünk a lelket, még olyan napokon is, amik neki is nehezek voltak. George-dzsal nagyon jól működtek együtt, de nem számít a kettejük közötti pontkülönbség. Egyikük sem volt versenyben a vb-címért és Brazília kivételével a győzelmekért sem.

Russell természetesen másképp vélekedik, hiszen nagy fegyvertény, hogy megelőzte az F1 csillagát.