Eleve halálra van ítélve a Formula–1 legújabb kezdeményezése?

– A célunk, hogy női versenyzők is legyenek az F3 mezőnyében az elkövetkezendő két-három évben, és minél gyorsabban vegyék fel a ritmust, pontokért, dobogós helyezésekért harcoljanak – magyarázta Bruno Michel, az új sorozat leendő elnöke. – Reméljük, hogy sikerül sok fiatal lányt arra inspirálnunk, hogy az autóversenyzés csúcsára jussanak.

A bejelentéskor hozzátették, az új kategória megalkotásával nem rivalizálni szeretnének a már meglévő női bajnoksággal, a Formula–1 betétfutamaiként is szolgáló W Seriesszel, hanem inkább felkészítenék a lányokat arra, hogy akár ott is versenyezzenek. Az utóbbit irányító Catherine Bond Muir is örömmel fogadta az F1 Academy létrehozását. – Fantasztikus látni ezt az előrelépést, ami az úttörő munkánk eredménye. A W Series örömmel figyel minden kezdeményezést, ami ugyanarra törekszik, mint mi, vagyis, hogy a nők is lehetőségekhez jussanak a sportágban.

A 2019-től létező W Series a ranglétrán való előrelépés szempontjából eddig nem hozott áttörést. A sorozatot háromszor megnyerő Jamie Chadwick eddig az F3-ban és az F2-ben sem kapott lehetőséget a bizonyításra, a királykategóriában a Williams istálló fejlesztőpilótaként alkalmazza.

Hiú ábrándokat kergetnek?

Az új kategória létrehozását nem mindenki fogadta kitörő örömmel, és az okok között még csak nem is az szerepelt, hogy a már létező W Series is problémákkal küszködik. A női bajnokság idei utolsó három versenyét pénzügyi nehézségek, szponzori bevételek kiesése miatt nem tudták megrendezni.

Frans Verschuur ennél egyszerűbb magyarázattal szolgált, szerinte az F1 Academy ötlete eleve halálra van ítélve.

– Soha nem lesz női versenyző a Formula–1-ben. Ennek egyszerűen a testi erő az oka. A nők testfelépítése más, mint a férfiaké, ez lehetetlenné teszi a csatlakozásukat – vélekedett a holland expilóta. – Élvezhetik a GT-szériákban (grand touring – a szerk.) való versenyzést, sőt sokra is vihetik. De ott a G-erőhatás közel sem olyan magas, mint a Formula–1-ben. Az F2-be sem jutnak el, az F3-ban talán a mezőny végén versenyezhetnek.

A Minardi és a Red Bull egykori F1-es pilótája, Robert Doornbos nem ragadtatta el ennyire magát, mivel ő személyesen, az IndyCarban tapasztalta, milyen egy nő ellen versenyezni, ahol az amerikai Danica Patrick is a mezőny tagja volt.

– Az európai pályákon, ahol nagy a G-erőhatás, nem tudta velünk tartani a lépést. De az ovális pályákon, ahol előnyt jelentett, hogy könnyebb, mint a férfiak, olykor pole pozícióba került, sőt, néha még nyerni is mert – hívta fel a figyelmet a holland.