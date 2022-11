Hamilton és Alonso is lehengerlő gesztust tett Vettelnek

Sebastian Vettel (Aston Martin) az utolsó Formula–1-es versenye előtt úgy fogalmazott, azt szeretné, ha a futamgyőzelmei és világbajnoki címei helyett a kedvessége miatt emlékeznének rá. Nem mintha a sikerekből nem jutott volna ki neki, hiszen még a Red Bull pilótájaként négyszer lett a királykategória legjobbja, emellett 53 nagydíjon intették le elsőként.

A 35 éves versenyző mindenesetre elérte a célját, távozásával űrt hagy maga után a száguldó cirkuszban. Erről árulkodik a búcsúztatása is, hiszen vetélytársai az egekig dicsérték a versenyzőket tömörítő érdekvédelmi szervezet, vagyis a GDPA igazgatóját, az utolsó pályabejárására pedig kész tömeg (versenyzőtársak, újságírók, szerelők, csapattagok, fotósok) kísérte el. Leginkább talán azok tettek ki magukért, akikkel a tizenhat idényen keresztül tartó pályafutása során Vettel a legnagyobb csatákat vívta.

Lewis Hamilton (Mercedes) már hetekkel ezelőtt terveket szövögetett. A hétszeres vb-győztes brit Mexikóban beavatta a mezőny többi tagját is, a végeredmény pedig egy remek hangulatban eltöltött búcsúvacsora lett, ahol Hamilton a hírek szerint még a 140 ezer fontra (66 millió forint) rúgó cechet is állta.

Fernando Alonso (Alpine) pedig a pályán tett gesztust a visszavonuló németnek. A spanyol veterán egyrészt különleges sisakkal tisztelgett Vettel előtt, másrészt az abu-dzabi időmérőn az Aston Martin pilótája melletti rajtpozíciót szerezte meg, és megígérte, nem támadja meg Vettelt a startot követően, inkább óvni fogja, mint a hímes tojást. Ezt elmondta az ünnepeltek is a szezonzáró nagydíj előtt, amikor is a versenytársak díszsorfalat álltak Vettelnek.

Fotó: Instagram.com/fernandoalo_oficial

– Egy legenda vagy, élvezd a futamot! – árulta el Alonso, miképpen kedveskedett Vettelnek. – Szóltam neki, hogy az első körben nem lesz miért aggódni, nem fogom megtámadni. Csak néhány kört szerettem volna megtenni mögötte, és élvezni a jelenlétét.

Vettel igazolta, Alonso megtartotta a szavát. – Éreztem, hogy Fernando a szokottnál is óvatosabb volt körülöttem, igazán nagyvonalúan viselkedett velem.

Hiába Alonso hozzájárulása, az Aston Martin kissé félretaktikázta magát, és Vettel végül egy tizedik hellyel és egy ponttal zárta utolsó futamát. Összességében 37 pontjával a 12. helyet szerezte meg a tabellán, ami a befejezett idényeket figyelembe véve a második leggyengébb eredménye.

– Nagy nap ez nekem, hálás vagyok a támogatásért. Hiányozni fog mindez, és köszönök minden üzenetet, levelet, támogatást és szeretetet! Most kicsit üresnek érzem magam, bár sportolói szempontból nézve az elmúlt két év csalódást keltő volt. Ugyanakkor fontos évek is, mivel sok mindent éltem át és értettem meg. Hatalmas kiváltságot jelent a mi pozíciónk, de felelősséggel is jár.