Meglepő változás a magyar válogatott vb-programjában – így lehet jegyet venni

A 2026-os jégkorong-világbajnokságon előrelépés lesz, hogy nem tíz, hanem tizenegy nap alatt teljesíti a magyar válogatott a hét csoportmérkőzést, és hogy a csapatnak lesz kétnapos pihenője is. Hátrány viszont, hogy a zürichi csoportban kizárólag a magyar csapatnak kezdődik 24 órán belül két mérkőzése, a két utolsó csoportmeccs.

A magyar férfi-jégkorongválogatott Finnország ellen kezdi meg a világbajnokságot (Fotó: Jégkorongszövetség.hu)

– Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben – idézi Majoross Gergely szövetségi kapitányt a hazai szövetség hivatalos oldala. – A célunk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért megyünk, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni. Mindeközben az egészben nyilvánvalóan örömteli, hogy az A csoportos nemzetek között tudhatjuk a sajátunkat, és ismét olyan évre készülhetünk, amelyben nagyon sok nagyon magas színvonalú mérkőzésen szerepelhetünk.

A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 8., hétfő 12 órától tervezik árusítani a meccsnapra szóló jegycsomagokat a 2026.iihfworlds.com honlapon, az egyéni meccsjegyeket pedig 2026 februárjától. Emellett a magyar szövetség kezdeményezte a csapathoz és szurkolókhoz igazított jegyárak és csomagok kialakítását is, illetve jelezték szándékukat a drukkereknek elérhetőbb szállásopciók érdekében is.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.