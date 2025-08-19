Rendkívüli

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

magyar férfi jégkorong-válogatottjégkorongMajoross Gergely

Meglepő változás a magyar válogatott vb-programjában – így lehet jegyet venni

A magyar férfi-jégkorongválogatott 2026 májusában Zürichben kísérelheti meg az ismételt bennmaradást a világbajnokságon: Majoross Gergely együttese Finnországgal kezdi és Lettországgal zárja a csoportkört, Ausztriával és a feljutó Nagy-Britanniával pedig a második és harmadik fordulóban találkozik. A Magyar Jégkorong-szövetség a közleményében azt is közzétette, mikortól vásárolhatnak belépőket a szurkolók.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 18:27
Majoross Gergely jobb időbeosztásról beszélt a 2026-os jégkorong-vb kapcsán Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026-os jégkorong-világbajnokságon előrelépés lesz, hogy nem tíz, hanem tizenegy nap alatt teljesíti a magyar válogatott a hét csoportmérkőzést, és hogy a csapatnak lesz kétnapos pihenője is. Hátrány viszont, hogy a zürichi csoportban kizárólag a magyar csapatnak kezdődik 24 órán belül két mérkőzése, a két utolsó csoportmeccs.

A magyar férfi jégkorong-válogatott Finnország ellen kezdi meg a világbajnokságot
A magyar férfi-jégkorongválogatott Finnország ellen kezdi meg a világbajnokságot (Fotó: Jégkorongszövetség.hu)

– Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben – idézi Majoross Gergely szövetségi kapitányt a hazai szövetség hivatalos oldala. – A célunk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért megyünk, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni. Mindeközben az egészben nyilvánvalóan örömteli, hogy az A csoportos nemzetek között tudhatjuk a sajátunkat, és ismét olyan évre készülhetünk, amelyben nagyon sok nagyon magas színvonalú mérkőzésen szerepelhetünk.

A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 8., hétfő 12 órától tervezik árusítani a meccsnapra szóló jegycsomagokat a 2026.iihfworlds.com honlapon, az egyéni meccsjegyeket pedig 2026 februárjától. Emellett a magyar szövetség kezdeményezte a csapathoz és szurkolókhoz igazított jegyárak és csomagok kialakítását is, illetve jelezték szándékukat a drukkereknek elérhetőbb szállásopciók érdekében is.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.

Az A csoportos jégkorong-világbajnokság magyar érdekeltségű programja:  

  • május 16., szombat: Magyarország–Finnország 16.20 
  • május 17., vasárnap: Magyarország–Ausztria 16.20 
  • május 19., kedd: Magyarország–Nagy-Britannia 20.20 
  • május 22., péntek: Magyarország–Németország 16.20 
  • május 23., szombat: Magyarország–Svájc 16.20 
  • május 25., hétfő: Magyarország–Egyesült Államok 16.20 
  • május 26., kedd: Magyarország–Lettország 12.20 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu